Недовольная москвичка сдала плохого любовника в полицию
2 марта 2017, четверг, 11:30 – ИА СОЧИ-24
Недовольная москвичка сдала плохого любовника в полицию
В полицию Москвы обратилась женщина. Она рассказала, что занималась сексом с незнакомцем. Причем "пострадавшая" обвиняла мужчину вовсе не в насильственных действиях, а в том, что половой акт ей совсем не понравился. По словам 30-летней Валентины, возвращаясь от друзей, у парка в Тушино она встретила незнакомца. Перебросившись с мужчиной парой фраз, девушка села к нему в машину, и он предложил заняться сексом нетрадиционным способом, передает Life.ru. Валентина призналась, что опыта подобных любовных утех у нее еще не было, и она решила расширить круг своих познаний. Однако неклассический секс девушке совсем не понравился. Тогда неудовлетворенная москвичка решила сдать любовника в полицию. Прибывшим на место происшествия стражам порядка Валентина заявила, что секс был по обоюдному согласию, однако новый знакомый не смог доставить ей ожидаемое удовольствие. Пообщавшись с полицейскими в участке, девушка не стала писать на горе-любовника заявление. Отметим, это далеко не первый случай, когда в полицию обращаются по весьма экстравагантному поводу. Так, после новогодних праздников москвичка попросила стражей порядка найти ее случайного любовника. Как выяснилось, во время корпоратива девушка переспала с незнакомцем, который не оставил ей никаких контактов. Москвичке хотелось найти мужчину, чтобы продолжить отношения.
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Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»