Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению



Консула России нашли мертвым в запертой квартире в Афинах вчера, 22:28 Российского консула обнаружили мертвым в его квартире в Афинах, передает РИА Новости..»

Жириновский приготовил подарок разведке США вчера, 22:16 Председателя ЛДПР Владимира Жириновского упомянули в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке. Там говорится, что политик обещал, что вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп...»

В Белоруссии показали новую "первую леди" вчера, 22:14 Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»

Москвич выжил при падении с восьмого этажа вчера, 22:00 Житель столицы выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже после ссоры с бабушкой. Несмотря на высоту падения, мужчина выжил благодаря тому, что он упал в сугроб...»



Аномальные морозы вновь ударят по России вчера, 21:59 По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»

Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана вчера, 21:45 69-летний житель города Добрянка подозревается в убийстве по неосторожности своего 52-летнего товарища..»

Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы вчера, 21:31 В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»

Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах вчера, 21:16 Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»