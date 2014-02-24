Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению
9 января 2017, понедельник, 19:13 – ИА СОЧИ-24
Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению
В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства. По мнению немецкой партии "Зеленые", люди с ограниченными возможностями, а также тяжелобольные должны получать услуги путан бесплатно. Пресс-секретарь фракции по вопросам опеки Элизабет Шарфенберг заявила, что врачи выдавать разрешения на услуги ночных бабочек в определенных публичных домах для нуждающихся в этом инвалидов. Представители партии "Зеленые" отмечают, что в Германии не каждый может себе позволить оплатить секс-услуги.
Также в партии считают, что в сексуально удовлетворенном обществе уровень изнасилований ниже. "Государственное финансирование сексуальной помощи является наиболее приемлемым", – цитирует Шарфенберг Deutsche Welle.
Подобная модель уже несколько лет действует в Нидерландах. Там стоимость интимных услуг государство в некоторых случаях может компенсировать как медицинские расходы. Однако пока инициатива "Зеленых" не нашла однозначной поддержки немецких медиков.
Отметим, оказание сексуальных услуг в Германии легализовано в 2002 году. Смягчение законодательства в отношении этого вида деятельности произведено также в Швейцарии, Италии, Венгрии. В Нидерландах открывать публичные дома разрешено с 2000 года.
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