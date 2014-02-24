Неожиданные заявления Владимира Путина

17 марта 2017, пятница, 22:30 – ИА СОЧИ-24



Неожиданные заявления Владимира Путина

Президент России снова продемонстрировал свое чувство юмора и показал, что ничто человеческое ему не чуждо. На этот раз глава государства раскрыл тайну своего почерка и признался, что пишет как курица лапой.Президент любит пошутить, это известно всем. Причем, иногдаон делает это не только, общаясь с народом в глубинке, но и на важныхсовещаниях и собраниях.Накануне на съезде Российского союза промышленников ипредпринимателей президент делал пометки в своем блокноте, чтобы потом прокомментироватьпрозвучавшие инициативы. Когда бизнесменВладимир Потанин закончил свое выступление, Путин не сразу смог прочитать своизаписи и посетовал на плохой почерк."Это, как вы сказали, не повод для чего? Дляпессимизма. Я написал как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе",– пошутил Путин.Несколько лет назад в День знаний Владимир Путин посетилкурганскую школу. Увидев новую интерактивную доску в кабинете информатики,президент нарисовал на ней необычную кошку: "вид сзади". Блогеры,журналисты и психологи несколько дней бились над вопросом: что же это было ичто означает рисунок главы государства?На торжественном вечере в Кремле в конце прошлого года президент поздравил КВН и личнотелеведущего Александра Маслякова, которому 24 ноября исполнится 75 лет. Путинвспомнил, что кавээнщики любят шутить про начальников: "про уходящих,приходящих, ну и про действующих" – сказал президент со сцены и напомнилодну из таких шуток.Во время визита на концерн "Калашников" в Ижевске Путин пообщалсяс сотрудниками предприятия. После того как президент поздравил рабочих с Днеморужейника и выразил уверенность в развитии концерна, он обратился к одному изсотрудников. "Ты чего такой серьезный? Он мне не верит!" – отметилпрезидент и засмеялся.Очень изящно Путин назвал недавно девушек легкого поведения.В разговоре о компромате на Дональда Трампа, который, якобы, во время визита в Москвупользовался услугами путан, глава государства заметил: "Трамп приехал итут же побежал встречаться с московскими проститутками. Я с трудом могу себепредставить, что он побежал в отель встречаться с нашими... девушками спониженной социальной ответственностью".На встрече с депутатами Госдумы VII созыва Владимир Путин незамысловато напомнилприсутствующим, что русский народ знает, куда и кого можно послать: "У насхоть "Три богатыря" известная картина – можно идти в трех направлениях, но,если мы какие-то сбои допустим, могут послать еще по одному направлению".Президент – такой же человек, как и все остальные. Ондоказал это во время интернет-конференции на Яндексе в 2006 году. Одним изсамых популярных вопросов, заданных Путину, был вопрос от 17-летней девушкиНасти о том, когда у Путина был первый секс. Президент признался журналистам,что не помнит, когда начал заниматься сексом, однако точно помнит, когда делалэто в последний раз. "Меня спрашивали, когда я начал заниматься сексом. Непомню. А помню точно, когда это делал в последний раз. Могу определить сточностью до минуты", – сказал Путин с улыбкой.В октябре 2014 года, отвечая на вопрос корреспондентаBloomberg о том, что стало бы катастрофой для российской экономики, президентПутин доходчиво рассказал о разнице между бабушкой и дедушкой. "Если бы убабушки были бы половые органы дедушки, то она была бы дедушкой", – сказалпрезидент, рассмешив всех находившихся в зале.Если продолжить тему взаимоотношений мужчины и женщины, томожно вспомнить, как Владимир Путин, обращаясь к Ангеле Меркель, рассказал оцели первой брачной ночи. "Как бы не действовать во время первой брачнойночи – результат должен быть один и тот же", – напомнил президент старыйанекдот.Во время последней "Прямой линии" президент в очередной раздоказал свою близость к народу и откровенно признался, что иногда ругаетсяматом. "Ругаюсь матом на себя только. В России есть такой грех. Отмолим",– сказал Владимир Путин.

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