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Неожиданные заявления Владимира Путина
17 марта 2017, пятница, 22:30 – ИА СОЧИ-24
Президент любит пошутить, это известно всем. Причем, иногда
он делает это не только, общаясь с народом в глубинке, но и на важных
совещаниях и собраниях.
Накануне на съезде Российского союза промышленников и
предпринимателей президент делал пометки в своем блокноте, чтобы потом прокомментировать
прозвучавшие инициативы. Когда бизнесмен
Владимир Потанин закончил свое выступление, Путин не сразу смог прочитать свои
записи и посетовал на плохой почерк.
"Это, как вы сказали, не повод для чего? Для
пессимизма. Я написал как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе",
– пошутил Путин.
Несколько лет назад в День знаний Владимир Путин посетил
курганскую школу. Увидев новую интерактивную доску в кабинете информатики,
президент нарисовал на ней необычную кошку: "вид сзади". Блогеры,
журналисты и психологи несколько дней бились над вопросом: что же это было и
что означает рисунок главы государства?
На торжественном вечере в Кремле в конце прошлого года президент поздравил КВН и лично
телеведущего Александра Маслякова, которому 24 ноября исполнится 75 лет. Путин
вспомнил, что кавээнщики любят шутить про начальников: "про уходящих,
приходящих, ну и про действующих" – сказал президент со сцены и напомнил
одну из таких шуток.
Во время визита на концерн "Калашников" в Ижевске Путин пообщался
с сотрудниками предприятия. После того как президент поздравил рабочих с Днем
оружейника и выразил уверенность в развитии концерна, он обратился к одному из
сотрудников. "Ты чего такой серьезный? Он мне не верит!" – отметил
президент и засмеялся.
Очень изящно Путин назвал недавно девушек легкого поведения.
В разговоре о компромате на Дональда Трампа, который, якобы, во время визита в Москву
пользовался услугами путан, глава государства заметил: "Трамп приехал и
тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Я с трудом могу себе
представить, что он побежал в отель встречаться с нашими... девушками с
пониженной социальной ответственностью".
На встрече с депутатами Госдумы VII созыва Владимир Путин незамысловато напомнил
присутствующим, что русский народ знает, куда и кого можно послать: "У нас
хоть "Три богатыря" известная картина – можно идти в трех направлениях, но,
если мы какие-то сбои допустим, могут послать еще по одному направлению".
Президент – такой же человек, как и все остальные. Он
доказал это во время интернет-конференции на Яндексе в 2006 году. Одним из
самых популярных вопросов, заданных Путину, был вопрос от 17-летней девушки
Насти о том, когда у Путина был первый секс. Президент признался журналистам,
что не помнит, когда начал заниматься сексом, однако точно помнит, когда делал
это в последний раз. "Меня спрашивали, когда я начал заниматься сексом. Не
помню. А помню точно, когда это делал в последний раз. Могу определить с
точностью до минуты", – сказал Путин с улыбкой.
В октябре 2014 года, отвечая на вопрос корреспондента
Bloomberg о том, что стало бы катастрофой для российской экономики, президент
Путин доходчиво рассказал о разнице между бабушкой и дедушкой. "Если бы у
бабушки были бы половые органы дедушки, то она была бы дедушкой", – сказал
президент, рассмешив всех находившихся в зале.
Если продолжить тему взаимоотношений мужчины и женщины, то
можно вспомнить, как Владимир Путин, обращаясь к Ангеле Меркель, рассказал о
цели первой брачной ночи. "Как бы не действовать во время первой брачной
ночи – результат должен быть один и тот же", – напомнил президент старый
анекдот.
Во время последней "Прямой линии" президент в очередной раз
доказал свою близость к народу и откровенно признался, что иногда ругается
матом. "Ругаюсь матом на себя только. В России есть такой грех. Отмолим",
– сказал Владимир Путин.
Источник:
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