Несущийся по Стокгольму грузовик попал на видео

Установленная в одном из магазинов Стокгольма камера сняла момент выезда грузовика террориста на улицу Дроттнинггатан в центре города, передает Life.ru. На записи видно как люди в панике пытались убежать с траектории движения многотонной фуры. Многие спаслись благодаря тому, что успели забежать в окрестные лавки.
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После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу..»
Американка Хоуп Ховард стала звездой соцсетей благодаря своим шикарным формам. Однако, чтобы достичь идеального тела 26-летней красотке пришлось пройти тяжелое испытание в виде военной службы в Афганистане...»
В беседе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о негативных последствиях американской атаки крылатыми ракетами базы правительственных войск Сирии в провинции Хомс..»
В полицию Екатеринбурга от руководителя службы безопасности жилищного комплекса "Миллениум" на улице Громова на юго-западе города поступило сообщение о том, что одного из его сотрудников обстреляли из неустановленного оружия во время планового обхода территории..»
Следователи продолжают выяснять подробности теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, перед тем, как совершить самоподрыв смертник Акбаржон Джалилов сделал таинственный звонок в Москву...»
После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу..»