Неверов поздравил защитников Отечества

23 февраля 2017, четверг, 15:14 – ИА СОЧИ-24



Неверов поздравил защитников Отечества

Сергей Неверов поздравил защитников Отечества с праздником. Секретарь генерального совета "Единой России" поблагодарил всех, кто обеспечивает безопасность страны.День защитника Отечества – праздник тех, кто несет службу, отметил секретарь генсовета "ЕР". "Тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность России, и тех, кто когда-то служил в армии", – написал Сергей Неверов.В этот день чествуют также тех, кто, перенеся лишения, отстоял свободу Родины, подчеркнул политик. "Мы гордимся своей историей, полной героических страниц и подвигов старших поколений. И благодарны за то, что, несмотря на страшные лишения и трудности, наши предки отстояли свободу и подарили нам мирное небо над головой", – заявил депутат.Сергей Неверов от всей души пожелал успехов и благополучия всем защитникам и их семьям. "И, конечно же, – мира! С праздником!", – заключил секретарь генсовета.

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