Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве
13 марта 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24
Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве
На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым. Сначала он ввел в заблуждение сотрудника кредитной организации, якобы ища документы, передает РЕН ТВ. Но вместо бумаг разбойник вынул нож и приставил его к руке менеджера. Затем грабитель ласково попросил девушек достать наличные, оправдавшись тем, что ему очень нужны деньги. Таким образом нежданный гость забрал сто тысяч рублей. Сейчас нежный преступник уже находится за решеткой.
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