ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве

13 марта 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24

Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве
Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве
На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым.
Сначала он
ввел в заблуждение сотрудника кредитной организации, якобы ища документы, передает
РЕН ТВ. Но вместо бумаг разбойник вынул нож и приставил его к руке менеджера.
Затем грабитель ласково попросил девушек достать наличные, оправдавшись тем,
что ему очень нужны деньги. Таким образом нежданный гость забрал сто тысяч
рублей. Сейчас нежный преступник уже находится за решеткой.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:29
Российского спортсмена обокрали в Домодедово

У российского прыгуна с шестом Ивана Гертлейна во время прохождения контроля при входе в здание аэропорта Домодедово украли iPhone 6, передает Life.ru..»

сегодня, 16:29
Женщина умерла после пластической операции в Москве

Спустя день после проведенной пластической операции в одной из клиник Москвы скончалась 48-летняя пациентка..»

сегодня, 16:15
Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко

Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»

сегодня, 16:15
Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве

На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым...»

сегодня, 16:13
Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Банда грузчиков и кладовщиков похитила из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям своих родственников...»

сегодня, 15:59
Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

Водитель Mazda оставил машину у бензоколонки на Каширском шоссе в Москве..»

сегодня, 15:13
На востоке Москвы грабители в масках отняли у курьера две пиццы

В столице трое мужчин в масках напали на работника службы доставки еды..»

сегодня, 15:01
Найден новый способ выявить ВИЧ

Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:29
Российского спортсмена обокрали в Домодедово

У российского прыгуна с шестом Ивана Гертлейна во время прохождения контроля при входе в здание аэропорта Домодедово украли iPhone 6, передает Life.ru..»

сегодня, 16:29
Женщина умерла после пластической операции в Москве

Спустя день после проведенной пластической операции в одной из клиник Москвы скончалась 48-летняя пациентка..»

сегодня, 16:15
Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко

Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»

сегодня, 16:15
Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве

На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым...»

сегодня, 16:13
Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Банда грузчиков и кладовщиков похитила из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям своих родственников...»

сегодня, 15:59
Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

Водитель Mazda оставил машину у бензоколонки на Каширском шоссе в Москве..»

сегодня, 15:13
На востоке Москвы грабители в масках отняли у курьера две пиццы

В столице трое мужчин в масках напали на работника службы доставки еды..»

сегодня, 15:01
Найден новый способ выявить ВИЧ

Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.