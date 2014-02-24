Новые данные по крушению Ту-154

Поисковая операция в районе крушения самолета Минобороны Ту-154 продолжается. С помощью анализа данных радиолокационных систем специалистам удалось определить траекторию полета лайнера. Специалистам удалось определить предполагаемое место столкновения самолета с водой. По информации департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, Ту-154 упал в шести километрах от взлетной полосы, в море, где достаточно большие глубины. "Предполагаемое место столкновения установлено, там могут находиться крупные части фюзеляжа самолета", – цитирует ТАСС источник в оперативном штабе. На данный момент в поисково-спасательной операции задействовано более 30 плавсредств. Специалисты разделили зону поиска на квадраты, они изучают и акваторию, и побережье Черного моря. Ранее спецслужбы заявили, что версия теракта – наименее вероятная из всех возможных. По информации специалистов, взрыв на борту Ту-154 не остался бы незамеченным властями стран НАТО, которые пристально следят за передвижениями в районе Сирии. Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту находились 92 или 93 человека.Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.
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Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»