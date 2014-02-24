О проколах в протоколах

2 марта 2017, четверг, 14:58 – ИА СОЧИ-24



О проколах в протоколах

По данным Национальной академии этикета и протокола, порядка семидесяти процентов сделок срываются из-за несоблюдения правил делового этикета. Президент академии Надежда Серякова, в прошлом заместитель шефа протокола президента России, рассказала, какой подарок уместно подарить чиновнику или крупному бизнесмену и почему английская королева не любит черные платья.– Надежда Александровна, какой деловой этикет и протоколсейчас принят?– У каждой страны есть своиинтересные особенности, например, в столовом этикете. Так, европейская традициядиктует держать руки над столом, это повелось со времен Людовика XIV.Англичане, а затем и американцы, приняли норму держать руки под столом. Спорзнатоков протокола этих школ обычно заканчивается историческим сарказмом.Англосаксы намекают французам о паранойе от покушений, а вторые отвечают, чтопод столом может оказаться ковбойский пистолет.– Сейчас, наверное, от вашего опытного взгляда никакиепроколы в протоколах не скроются?– Проколов и ошибок в протоколе совершается много. Важно понимать, этодействительно ошибка или политический вызов. Например, флаг страны-гостяхозяева повесят неправильно или не тот гимн сыграют. Как совсем недавно в СШАперед матчем Кубка Федерации вместо гимна Германии исполнили гимн временТретьего рейха. Или совсем свежий пример. На церемонии награждения мужскойэстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене организаторы турнира поошибке включили старый гимн России. Вместо нынешнего гимна сначала заиграла"Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качествегимна с 1990 по 2001 год. О чем это говорит? Либо об уровне специалистов, либоочень старались "найти" правильный гимн. И теперь уже неважно,специально это было сделано или по ошибке.Много можно сказать, анализируя,например, рукопожатия и невербальные сигналы. По тому, как подана рука, с какойсилой пожимается, сколько времени и в каком направлении совершаютсярукопожатия, можно в считанные секунды понять, что происходит. Наблюдая заделовыми или политическими встречами, можно считать буквально каждый жест,каждое мимическое движение, как на правой, так и на левой половине лицапереговорщиков, скорректировать тактику переговоров и спрогнозировать итог. – Шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина ВладимирШевченко говорит, что ошибка протоколиста – это как ошибка сапера... При этомон был с Борисом Николаевичем практически до самой его смерти. Какова степеньприближения сотрудника протокола к первому лицу?– У ВладимираНиколаевича огромный опыт. Он с большим удовольствием, юмором и открытостьюрассказывает о своей работе. Сказать, что по долгу службы сотрудники протокола должны илимогут присутствовать в частной жизни своих руководителей, было бы совершенноневерным. Все зависит от личных отношений. Шевченко, конечно же, был приближенк Борису Николаевичу, что позволяло ему эффективно выполнять свои обязанности.Мы с ним говорили на эту тему. Ведь руководитель протокола должен предусмотретькаждый шаг своего шефа: как и куда пройти, с кем и как говорить, когда нужнозаканчивать встречу...Что касается саперов... Протокол должен учитывать всенюансы. Не зря говорят, что дьявол кроется в мелочах. Я бы сказала, как иангел. Вот мы сели с вами на уголок, это дружеское расположение. Были бы ещеближе в разговоре, если бы устроились рядом на диване. А сесть напротив другдруга – это уже некий вызов. Мы не думаем об этом, но подсознание в курсе.Иногда перекрестные переговоры необходимы, но если вы рассчитываете наустановление хороших контактов, то лучше не садиться строго напротив другдруга. И профессионалы знают об этом.– Возможно ли во время переговоров появиться в ракурсевидимости у руководителя и показать на часы: "Заканчивайте"?– Категорически нельзя подходитьк своему руководителю и публично сообщать: "Вы опаздываете на следующуювстречу". Есть разные сигналы, они вырабатываются со временем. И чем лучшеконтакт протокольной службы и руководителя, тем лучше взаимопонимание междуними, в том числе на невербальном уровне.– Правда ли, что английская королева, для того чтобыкто-нибудь не подал ей руку, всегда держит букет?Насчет букета не знаю, но поправилам протокола королевского двора, а также по правилам безопасности никтоне имеет права прикасаться к телу королевы. То есть инициировать рукопожатиеабсолютно возбраняется. Королева решит сама, кому она хочет пожать руку. Ацветы могут быть выражением ее настроения или другим определенным знаком дляизбранных.– От тонкостей дресс-кода на высоких приемах голова идеткругом: все эти правила черной, белой, красной "бабочки"... Они напрезидентов распространяются?Правила распространяются на всех. Одежда должнасоответствовать ситуации. У нас в последнее время стало модным указыватьдресс-код в приглашениях. Но выбор бывает совершенно неуместным. Меня удивляютпризывы некоторых приглашающих быть непременно одетыми White Tie. Этотдресс-код предполагает, что на мужчине будет не просто классический костюм игалстук, пусть даже завязанный виндзорским узлом. White Tie пришел к нам изВеликобритании, и правила остались очень строгими: на мужчинах черный фрак, несмокинг, белая бабочка в сочетании с жилеткой. Еще более серьезные требования кдамам – непременно длинное вечернее платье, настоящие (пусть даже взятыенапрокат) драгоценности и никаких распущенных локонов! Спрашиваю: "У васбудет все так?" Пожимают плечами, потому что не очень понимают, чтонаписали в приглашении.На днях готовила чиновника высокого уровня к важнойвстрече. Все у него было хорошо, но манера держать портфель выдаваланеуверенность. Нам пришлось отрабатывать технику уверенного входа в кабинетвысокого руководителя. Но здесь очень важным моментом являются еще и внутренниеустановки. Как бы ни были правильны жесты и мимика, манеры и желание произвестихорошее впечатление, внутренний мир человека мгновенно отражается в деталях, иобмануть окружающих практически невозможно.– А что подарят главе государства?– Очень хороший вопрос! Хоть иговорят: и верблюд – подарок, и пуговица – подарок, не нужно обольщаться. Всерьезных деловых отношениях необходимо заранее согласовывать уровень подарков,вести учет полученных и подаренных сувениров, чтобы не повторяться и невозвращать хозяину на следующий год по ошибке (а это, знаете, в практикевстречается нередко). Важно также помнить о поводе и избегать нелепостей.Животных любят все, но в истории международного протокола дарили, например,огромного экзотического варана. Ну, вот что с ним потом делать? Необходимознать о традициях страны или местности и, конечно, о преференциях партнера.– На встрече в Киеве слова патриарха Кирилла перевели наукраинский, а когда тогдашний президент Украины Виктор Ющенко стал говоритьпо-украински, перевода не последовало... Политический жест?– Ситуация абсолютнонедопустимая. И говорит она о непрофессионализме. Самое важное правило дляпротокольной службы – организовать встречу так, чтобы было удобно и приемлемодля всех. И, конечно, не в ее компетенции транслировать какие-то знакинеуважения к другим странам. Наша задача – помогать строить мосты, а невозводить стены.– Почему к английской королеве не являются в черном?– Мы готовили визит в Великобританию. Это была долгожданнаяпоездка: 159 лет до этого первые лица России не были в Лондоне сгосударственным визитом. Мне довелось провести долгое время в Англии, изучатьдворцовый британский этикет, общаться с представителями протокола королевы.Выяснилось, что существуют не просто рекомендации, а жесткие правила, например,по дресс-коду. Королева не любит черные платья. Они у нее ассоциируются страуром. Поэтому королевский протокол просит не надевать черного на приемы сучастием королевы. Нюанс, но очень важный. В женском протоколе масса моментов,которые нужно учитывать и связывать с культурными традициями стран, гдепроходят встречи, и тем, что несет в себе визит руководителя.По материалам "Российской газеты".

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