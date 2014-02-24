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О проколах в протоколах
2 марта 2017, четверг, 14:58 – ИА СОЧИ-24
– Надежда Александровна, какой деловой этикет и протокол
сейчас принят?– У каждой страны есть свои
интересные особенности, например, в столовом этикете. Так, европейская традиция
диктует держать руки над столом, это повелось со времен Людовика XIV.
Англичане, а затем и американцы, приняли норму держать руки под столом. Спор
знатоков протокола этих школ обычно заканчивается историческим сарказмом.
Англосаксы намекают французам о паранойе от покушений, а вторые отвечают, что
под столом может оказаться ковбойский пистолет.– Сейчас, наверное, от вашего опытного взгляда никакие
проколы в протоколах не скроются?– Проколов и ошибок в протоколе совершается много. Важно понимать, это
действительно ошибка или политический вызов. Например, флаг страны-гостя
хозяева повесят неправильно или не тот гимн сыграют. Как совсем недавно в США
перед матчем Кубка Федерации вместо гимна Германии исполнили гимн времен
Третьего рейха. Или совсем свежий пример. На церемонии награждения мужской
эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене организаторы турнира по
ошибке включили старый гимн России. Вместо нынешнего гимна сначала заиграла
"Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве
гимна с 1990 по 2001 год. О чем это говорит? Либо об уровне специалистов, либо
очень старались "найти" правильный гимн. И теперь уже неважно,
специально это было сделано или по ошибке.Много можно сказать, анализируя,
например, рукопожатия и невербальные сигналы. По тому, как подана рука, с какой
силой пожимается, сколько времени и в каком направлении совершаются
рукопожатия, можно в считанные секунды понять, что происходит. Наблюдая за
деловыми или политическими встречами, можно считать буквально каждый жест,
каждое мимическое движение, как на правой, так и на левой половине лица
переговорщиков, скорректировать тактику переговоров и спрогнозировать итог. – Шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир
Шевченко говорит, что ошибка протоколиста – это как ошибка сапера... При этом
он был с Борисом Николаевичем практически до самой его смерти. Какова степень
приближения сотрудника протокола к первому лицу?– У Владимира
Николаевича огромный опыт. Он с большим удовольствием, юмором и открытостью
рассказывает о своей работе. Сказать, что по долгу службы сотрудники протокола должны или
могут присутствовать в частной жизни своих руководителей, было бы совершенно
неверным. Все зависит от личных отношений. Шевченко, конечно же, был приближен
к Борису Николаевичу, что позволяло ему эффективно выполнять свои обязанности.
Мы с ним говорили на эту тему. Ведь руководитель протокола должен предусмотреть
каждый шаг своего шефа: как и куда пройти, с кем и как говорить, когда нужно
заканчивать встречу...Что касается саперов... Протокол должен учитывать все
нюансы. Не зря говорят, что дьявол кроется в мелочах. Я бы сказала, как и
ангел. Вот мы сели с вами на уголок, это дружеское расположение. Были бы еще
ближе в разговоре, если бы устроились рядом на диване. А сесть напротив друг
друга – это уже некий вызов. Мы не думаем об этом, но подсознание в курсе.
Иногда перекрестные переговоры необходимы, но если вы рассчитываете на
установление хороших контактов, то лучше не садиться строго напротив друг
друга. И профессионалы знают об этом.
– Возможно ли во время переговоров появиться в ракурсе
видимости у руководителя и показать на часы: "Заканчивайте"?– Категорически нельзя подходить
к своему руководителю и публично сообщать: "Вы опаздываете на следующую
встречу". Есть разные сигналы, они вырабатываются со временем. И чем лучше
контакт протокольной службы и руководителя, тем лучше взаимопонимание между
ними, в том числе на невербальном уровне.– Правда ли, что английская королева, для того чтобы
кто-нибудь не подал ей руку, всегда держит букет?Насчет букета не знаю, но по
правилам протокола королевского двора, а также по правилам безопасности никто
не имеет права прикасаться к телу королевы. То есть инициировать рукопожатие
абсолютно возбраняется. Королева решит сама, кому она хочет пожать руку. А
цветы могут быть выражением ее настроения или другим определенным знаком для
избранных.
– От тонкостей дресс-кода на высоких приемах голова идет
кругом: все эти правила черной, белой, красной "бабочки"... Они на
президентов распространяются?Правила распространяются на всех. Одежда должна
соответствовать ситуации. У нас в последнее время стало модным указывать
дресс-код в приглашениях. Но выбор бывает совершенно неуместным. Меня удивляют
призывы некоторых приглашающих быть непременно одетыми White Tie. Этот
дресс-код предполагает, что на мужчине будет не просто классический костюм и
галстук, пусть даже завязанный виндзорским узлом. White Tie пришел к нам из
Великобритании, и правила остались очень строгими: на мужчинах черный фрак, не
смокинг, белая бабочка в сочетании с жилеткой. Еще более серьезные требования к
дамам – непременно длинное вечернее платье, настоящие (пусть даже взятые
напрокат) драгоценности и никаких распущенных локонов! Спрашиваю: "У вас
будет все так?" Пожимают плечами, потому что не очень понимают, что
написали в приглашении.На днях готовила чиновника высокого уровня к важной
встрече. Все у него было хорошо, но манера держать портфель выдавала
неуверенность. Нам пришлось отрабатывать технику уверенного входа в кабинет
высокого руководителя. Но здесь очень важным моментом являются еще и внутренние
установки. Как бы ни были правильны жесты и мимика, манеры и желание произвести
хорошее впечатление, внутренний мир человека мгновенно отражается в деталях, и
обмануть окружающих практически невозможно.– А что подарят главе государства?– Очень хороший вопрос! Хоть и
говорят: и верблюд – подарок, и пуговица – подарок, не нужно обольщаться. В
серьезных деловых отношениях необходимо заранее согласовывать уровень подарков,
вести учет полученных и подаренных сувениров, чтобы не повторяться и не
возвращать хозяину на следующий год по ошибке (а это, знаете, в практике
встречается нередко). Важно также помнить о поводе и избегать нелепостей.
Животных любят все, но в истории международного протокола дарили, например,
огромного экзотического варана. Ну, вот что с ним потом делать? Необходимо
знать о традициях страны или местности и, конечно, о преференциях партнера.– На встрече в Киеве слова патриарха Кирилла перевели на
украинский, а когда тогдашний президент Украины Виктор Ющенко стал говорить
по-украински, перевода не последовало... Политический жест?– Ситуация абсолютно
недопустимая. И говорит она о непрофессионализме. Самое важное правило для
протокольной службы – организовать встречу так, чтобы было удобно и приемлемо
для всех. И, конечно, не в ее компетенции транслировать какие-то знаки
неуважения к другим странам. Наша задача – помогать строить мосты, а не
возводить стены.– Почему к английской королеве не являются в черном?– Мы готовили визит в Великобританию. Это была долгожданная
поездка: 159 лет до этого первые лица России не были в Лондоне с
государственным визитом. Мне довелось провести долгое время в Англии, изучать
дворцовый британский этикет, общаться с представителями протокола королевы.
Выяснилось, что существуют не просто рекомендации, а жесткие правила, например,
по дресс-коду. Королева не любит черные платья. Они у нее ассоциируются с
трауром. Поэтому королевский протокол просит не надевать черного на приемы с
участием королевы. Нюанс, но очень важный. В женском протоколе масса моментов,
которые нужно учитывать и связывать с культурными традициями стран, где
проходят встречи, и тем, что несет в себе визит руководителя.По материалам "Российской газеты".
Источник:
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