Обама оскорбил и унизил Украину

9 января 2017, понедельник, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Обама оскорбил и унизил Украину

Уходящий президент США Барак Обама за восемь лет своего нахождения в кресле главы Белого дома ни разу не посетил Украину. Об этом с разочарованием написал на своей странице в Facebook глава Радикальной партии Олег Ляшко.Депутат посетовал, что за все эти годы Обама не нашел ни времени, ни возможности для того, чтобы посетить Украину. "Хотя в соседних (с Украиной) странах был не раз. Вот уж стратегическое партнерство", – написал политик.Кроме того, Ляшко обратился к избранному президенту США Дональду Трампу, призвав его не повторять ошибок Обамы и посетить Украину уже в ближайшее время. "У нас есть о чем поговорить. Например, о российской агрессии и восстановлении мира на Украине. Дональд, давайте будем друзьями", – написал Ляшко. Ранее эксперты заявили о высокой степени вероятности того, что новое американское руководство может пойти на смену политического режима на Украине. Причинами этого могут стать как общая неэффективность и коррумпированность властей страны, так и позиция президента Петра Порошенко, который во время избирательной кампании в США открыто поддержал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Также высказываются предположения о том, что Вашингтон и Москва могут пойти на раздел сфер влияния в Европе, что приведет к полному переходу Украины под влияние России. Однако в любом случае для реализации такого сценария нужна будет смена власти в этой стране и приход к руководству более адекватных и договороспособных людей.

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