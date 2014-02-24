Обама подложил Трампу бомбу замедленного действия

Барак Обама перед уходом из Белого дома успел насолить своему преемнику Дональду Трампу, который занял пост главы США в начале 2017 года. В частности, администрация первого чернокожего президента страны приняла решение о введении новых санкций против России. Новые ограничительные меры в отношении некоторых российских предприятий вступили в силу в середине марта. Как оказалось, их инициатором стал Барак Обама.Бывший президент США фактически подложил своему сменщику бомбу замедленного действия. Госдепартамент одобрил эти санкции за три дня до вступления Дональда Трампа в должность главы государства, передает РИА ФАН.Однако администрация нынешнего лидера США была заблаговременно ознакомлена с содержанием документа. Судя по всему, Трамп не имел ничего против введения новых ограничительных мер в отношении России.Напомним, что очередной пакет антироссийских санкций вступил в силу 21 марта 2017 года. Среди компаний, попавших под их влияние, оказался "Рособоронэкспорт", и причину этого в Госдепе не объяснили. После заявлений США о приоритете борьбы с международным терроризмом подобные действия выглядят нелогичными, отметили в Министерстве иностранных дел России.
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Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков...»
Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»