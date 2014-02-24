Обыски обвалили акции "Алросы"

После появления в СМИ новостей о том, что в головном офисе компании "Алроса" проходит выемка документов, ее акции начали дешеветь на торгах Московской биржи, передает РИА Новости. Согласно данным торговой площадки, стоимость бумаг снизилась на 0,69% и составила 91,5 рубля. При этом в ходе торгов цена на акции опускалась еще ниже – до 90,5 рубля.Компания "Алроса" ведет добычу алмазов в Якутии и Архангельской области, а также проводит геологоразведочные работы в других регионах России и странах Африки. На ее долю приходится порядка 28% мировой и 95% российской добычи этих драгоценных камней. Штаб-квартиры "Алросы" расположены в Москве и якутском городе Мирный. За 2016 год выручка компании от продажи драгоценных камней составила 4,486 миллиарда долларов, что на 26% превышает показатели предыдущего года.
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В центре Москвы на Манежной площади проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Траурное мероприятие началось с минуты молчания, после чего собравшиеся почтили память художницы Ирины Медынцевой и других жертв трагедии...»
Несмотря на приверженность – по крайней мере на словах – свободе слова, европейские политики, общественные деятели, да и сами журналисты очень внимательно следят за тем, чтобы до сознания простых обывателей не доходили "нежелательные" сведения..»
Выяснились новый подробности убийства бойцов Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"...»
На заседании Президиума Генсовета "Единой России" утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая 2017 года. Граждане, желающие принять участие в праймериз, могут узнать адрес ближайшего участка на сайте pg.er.ru...»