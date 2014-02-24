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Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"

14 января 2017, суббота, 19:13 – ИА СОЧИ-24

Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"
Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"
Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается.

"Мужчина
упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око". Личность погибшего
и обстоятельства произошедшего устанавливаются", –
сообщили в правоохранительных органах Москвы.Ужасная картина. Соболезнование родственникам. pic.twitter.com/U9mzxRI2f1– Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.В пресс-службе полиции отметили,
что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает ТАСС. В свою очередь, очевидцы трагедии сообщили, что в настоящий момент в подъезд здания, откуда упал человек, никого не пускают, кроме жильцов аппартаментов. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.

Спрашивают видео. Все, что есть. pic.twitter.com/3IqTbnFOOS– Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.
Кроме этого очевидец написал, что гостиницы в этом здании нет.А проходы с этажа на этаж закрыты, только по ключу. Даже на лифте нельзя приехать не на свой этаж. Охраны там тоже немало.– Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.Другой очевидец сообщил, что в момент падения человека стоял страшный
грохот. "Я думал, взорвали машину, стекла вокруг", – цитирует его
Life.ru.

По некоторым данным, упавшим оказался 18-летний студент. По предварительной версии, молодой человек находился в
развлекательном комплексе бизнес-центра и
мог потерять равновесие на смотровой площадке,
которая расположена на высоте 364 метров.

Сотрудники парковки вызвали "скорую помощь" и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть молодого человека.
При этом следователи рассматривают
несколько причин произошедшего.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается...»

сегодня, 17:58
Захарова уличила Германию в информационной атаке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в немецких СМИ о деле "девочки Лизы". По ее словам, подобные сообщения – это не что иное, как "информационная карусель" против Москвы...»

сегодня, 17:30
Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"

Трагический случай произошел в одной из гостиниц в башне "Око" бизнес-центра "Москва-Сити"..»

сегодня, 16:58
Объявлены новые цены на водку

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов на проходящем в Москве Гайдаровском форуме выступил с предложением поднять минимальную розничную цену на водку. По мнению чиновника, ее стоимость необходимо повысить со 190 до 205-210 рублей за полулитровую бутылку...»

сегодня, 16:31
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии...»

сегодня, 16:00
Американского журналиста заело на слове "Россия"

Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями "зависания" журналиста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса на слове "Россия" из-за технического сбоя. Как отмечают в издании Mediaite, это уже третий странный случай за последнее время, что может дать повод для размышлений конспирологам и сторонникам теорий заговора...»

сегодня, 15:59
Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников

"Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно..»

сегодня, 15:16
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