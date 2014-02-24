Очевидцы сообщили о падении вертолета под Москвой

Жители Подмосковья сообщили о падении вертолета. По предварительным данным, винтокрылая машина рухнула в Дмитровском районе, передает РЕН ТВ.Позже стало известно, что произошло крушение дельтаплана. В результате происшествия погиб пилот, сообщает Life.ru. Спасатели ведут поиск летательного аппарата.
После смерти в США американского миллиардера Дэвида Рокфеллера пользователи соцсетей в России не на шутку перепугались. Кто же теперь возглавит мировое теневое правительство и как это отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, вопрошают в Сети...»
17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»
После смерти в США американского миллиардера Дэвида Рокфеллера пользователи соцсетей в России не на шутку перепугались. Кто же теперь возглавит мировое теневое правительство и как это отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, вопрошают в Сети...»
17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»