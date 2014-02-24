ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы

9 января 2017, понедельник, 21:31 – ИА СОЧИ-24

Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы
Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы

В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru. Спасатели выехали на место происшествия. Информация о произошедшем уточняется.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:28
Консула России нашли мертвым в запертой квартире в Афинах

Российского консула обнаружили мертвым в его квартире в Афинах, передает РИА Новости..»

вчера, 22:16
Жириновский приготовил подарок разведке США

Председателя ЛДПР Владимира Жириновского упомянули в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке. Там говорится, что политик обещал, что вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп...»

вчера, 22:14
В Белоруссии показали новую "первую леди"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»

вчера, 22:00
Москвич выжил при падении с восьмого этажа

Житель столицы выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже после ссоры с бабушкой. Несмотря на высоту падения, мужчина выжил благодаря тому, что он упал в сугроб...»

вчера, 21:59
Аномальные морозы вновь ударят по России

По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»

вчера, 21:45
Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана

69-летний житель города Добрянка подозревается в убийстве по неосторожности своего 52-летнего товарища..»

вчера, 21:31
Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы

В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»

вчера, 21:16
Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах

Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:28
Консула России нашли мертвым в запертой квартире в Афинах

Российского консула обнаружили мертвым в его квартире в Афинах, передает РИА Новости..»

вчера, 22:16
Жириновский приготовил подарок разведке США

Председателя ЛДПР Владимира Жириновского упомянули в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке. Там говорится, что политик обещал, что вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп...»

вчера, 22:14
В Белоруссии показали новую "первую леди"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»

вчера, 22:00
Москвич выжил при падении с восьмого этажа

Житель столицы выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже после ссоры с бабушкой. Несмотря на высоту падения, мужчина выжил благодаря тому, что он упал в сугроб...»

вчера, 21:59
Аномальные морозы вновь ударят по России

По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»

вчера, 21:45
Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана

69-летний житель города Добрянка подозревается в убийстве по неосторожности своего 52-летнего товарища..»

вчера, 21:31
Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы

В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»

вчера, 21:16
Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах

Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.