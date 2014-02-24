Очевидцы сообщили о пожаре в московском ТЦ
17 марта 2017, пятница, 09:46 – ИА СОЧИ-24
Жители столицы сообщили о пожаре в одном из торговых центров Москвы. По предварительным данным, загорелось здание на Тишинской площади. МЧС проверяет информацию о происшествии, передает РЕН ТВ.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи
Перед очарованием соцсетей не могут устоять даже скрывающиеся от правосудия преступники. Так, полиции удалось поймать итальянского наркоторговца благодаря тому, что он вел слишком активную жизнь в Сети...»
сегодня, 08:43
На границе с Украиной появится новая армияя
В Южном военном округе вскоре появится 8-я общевойсковая армия. Штаб нового формирования развернут в Новочеркасске, а его подразделения разместят в Волгоградской и Ростовской областях...»
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