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Очевидцы заметили аномалию перед крушением Ту-154
26 декабря 2016, понедельник, 21:30 – ИА СОЧИ-24
Большое скопление птиц в одном месте издревле вызывало в людях тревожные
чувства. Это считалось мистическим признаком, предрекающим недобрые вести. Можно
не верить в мистику, но аномалия от того не перестает быть таковой.Жители Сочи наблюдали странное поведение пернатых накануне
трагедии с Ту-154. Непривычная картина сразу обратила на себя внимание."Я ведь каждый день здесь стою по много часов. Ноги меня не носят
далеко, поэтому наблюдаю со своего привычного пункта. Накануне трагедии я
заметил странную картину над морем. Птицы. Стаи птиц кружили в тот вечер над
тем местом, куда предположительно упал лайнер", – цитирует местного пенсионера "Московский
Комсомолец". Очевидец подчеркнул, что это были не просто стаи, а "какое-то
невероятное скопление птиц", они летали косяками.Сочинец рассказал, что над морем кружили тысячи птиц. "Я такого
отродясь не видывал, сколько живу здесь", – подчеркнул пенсионер. "А когда
утром узнал о трагедии, первым делом подумал, может, действительно, птицы тому
виной? И вот я уже второй день стою здесь и думаю об этом", – говорит местный
житель. Напомним, в настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре
наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая
неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних
предметов в двигатель и некачественное топливо.
Источник:
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