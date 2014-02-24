Очевидцы заметили аномалию перед крушением Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 21:30 – ИА СОЧИ-24



Очевидцы заметили аномалию перед крушением Ту-154

Накануне крушения самолета Минобороны 25 декабря над Черным морем наблюдалась аномалия. По словам очевидцев, там кружили многотысячные стаи птиц.Большое скопление птиц в одном месте издревле вызывало в людях тревожныечувства. Это считалось мистическим признаком, предрекающим недобрые вести. Можноне верить в мистику, но аномалия от того не перестает быть таковой.Жители Сочи наблюдали странное поведение пернатых наканунетрагедии с Ту-154. Непривычная картина сразу обратила на себя внимание."Я ведь каждый день здесь стою по много часов. Ноги меня не носятдалеко, поэтому наблюдаю со своего привычного пункта. Накануне трагедии язаметил странную картину над морем. Птицы. Стаи птиц кружили в тот вечер надтем местом, куда предположительно упал лайнер", – цитирует местного пенсионера "МосковскийКомсомолец". Очевидец подчеркнул, что это были не просто стаи, а "какое-тоневероятное скопление птиц", они летали косяками.Сочинец рассказал, что над морем кружили тысячи птиц. "Я такогоотродясь не видывал, сколько живу здесь", – подчеркнул пенсионер. "А когдаутром узнал о трагедии, первым делом подумал, может, действительно, птицы томувиной? И вот я уже второй день стою здесь и думаю об этом", – говорит местныйжитель. Напомним, в настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыренаиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническаянеисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание постороннихпредметов в двигатель и некачественное топливо.

СОЧИ 24