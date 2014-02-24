Офицер лишился работы из-за гей-фото

20 марта 2017, понедельник, 10:31 – ИА СОЧИ-24



Офицер лишился работы из-за гей-фото

Скандальный инцидент произошел в рядах Королевской армии Великобритании. Один из офицеров был отстранен от службы после публикации провокационного снимка на сайте знакомств для геев.Как выяснилось, майор Королевской армии Алекс Хамильтон опубликовал в Сети фотографию, на которой он стоит в военной форме, но без штанов. Вероятно, эротичный снимок был сделан для того, чтобы познакомиться с любителями однополой связи. Однако скандальное фото заметил подчиненный Хамильтона, который сначала попытался этим его шантажировать, требуя продвижения по службе, передает The Sun. Однако офицер не стал идти на поводу у военного и рассказал о своем пикантном досуге начальству. Руководство решило, что подобные снимки наносят урон репутации армии и временно отстранило Хамильтона от службы. Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, если бы майор сделал гей-фото в гражданской одежде, к нему никаких претензий бы не возникло. "Однако он проигнорировал все правила и позировал в военной форме на фоне казарм. Представьте, если бы этим воспользовался какой-то иностранный шпион", – пояснил он.Как отмечает издание, уличенный в гомосексуальных наклонностях Хамильтон совсем недавно женился на девушке. Мужчина с гордостью опубликовал свадебное фото у себя на странице в Facebook. При этом неизвестно, знает ли его избранница о специфических предпочтениях мужа.

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