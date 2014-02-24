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Огнетушитель вызвал панику на вокзале в Москве

5 апреля 2017, среда, 10:46 – СОЧИ-24

Огнетушитель вызвал панику на вокзале в Москве
Огнетушитель вызвал панику на вокзале в Москве
На путях неподалеку от Курского вокзала был оставлен огнетушитель. Посторонний предмет стал причиной остановки пригородного поезда Москва – Крутое.
Странный предмет на путях заметил машинист. Территорию вокруг огнетушителя незамедлительно оцепили. Первый
и второй главные пути Курского вокзала закрыли для движения, состав
отогнали в тупик, а людей высадили. Вокзал был эвакуирован, передает сетевое издание m24.ru.

Электрички следуют в Москву с увеличенным интервалом. Они доезжают до
станций Новогиреево, Реутово, а также Серп и Молот. Там пассажиры могут
пересесть на другой транспорт. Движение поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги осуществляется только по одному пути. "Диспетчерский аппарат МЖД прорабатывает разные варианты изменения маршрута для каждой электрички. На станции Кусково электропоезда разворачиваются и отправляются обратно в сторону области", – цитирует Life.ru начальника пресс-службы Московской железной дороги Владимира Зайченко. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника инцидента. Обстоятельства происшествия уточняются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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При теракте в метро трое погибли под колесами поезда

Во время теракта в петербургском метро три человека выпали из вагона на рельсы. Они погибли под колесами поезда...»

сегодня, 13:29
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Мать избавилась от умершей 27-летней россиянки, выкинув ее тело в чемодане в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини...»

сегодня, 13:16
На желтой ветке московского метро заговорили на английском

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