Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя
20 марта 2017, понедельник, 16:14 – ИА СОЧИ-24
В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем. В результате инцидента были задержаны два человека.По факту происшествия проводится проверка, передает ТАСС. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.
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Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»
Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»