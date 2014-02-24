ОНФ избавляет Россию от второй беды

14 февраля 2017, вторник, 13:16 – ИА СОЧИ-24



ОНФ избавляет Россию от второй беды

Общероссийский народный фронт обзавелся собственной дорожной инспекцией. ОНФ представил свой новый проект. Его цель – объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики."Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог" – такназывается проект Народного фронта. Замысел его создателей очевиден: наладитьдиалог граждан и власти, и таким образом выправить ситуацию в сфере дорожнойполитики. Принять участие в работе сможет каждый россиянин, неравнодушный кположению дел в своем регионе. "Из-за того чтограждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах,очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на тенужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединитьграждан и власть в решении вопроса дорожной политики", – рассказал напресс-конференции в ТАСС координатор проекта, член комитета Госдумы потранспорту и строительству Александр Васильев.Васильев сообщил, что создан интернет-сайт, на котором гражданебудут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе. Другие пользователисмогут проголосовать за каждый конкретный случай: таким образом выяснится,согласны ли они, что именно эта дорога нуждается в ремонте – и таким образомсоставится своеобразный "антирейтинг" плохих трасс. Необходимостьтакого механизма объясняется тем, что иногда представители местной власти пускаютденьги на реконструкцию дорог, по которым ездят сами – а вовсе не тех, которымипользуется большинство жителей, пояснил Васильев.О деталях рассказал эксперт Дмитрий Цопов. По его словам, перваячасть проекта – это, собственно, сам сайт, с помощью которого граждане могутуказывать на дороги, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первуюочередь. А после того, как база проекта будет существенным образом пополнена, составятрейтинг самых сложных из них."На сайте http://dorogi-onf.ru пользователю будет предложено выбрать,какую именно дорогу он хочет добавить. Человек выбирает город, отрезок накарте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги.После этого его заявка отправляется на модерацию – которая в данном случаесовершенно необходима, чтобы избежать, в том числе и недобросовестныхобращений, например, просьб о ремонте дороги к дому губернатора", – рассказалЦопов.По словам эксперта, следующим большим этапом станет созданиеспециального мобильного приложения. "Сейчас мобильное приложение находитсяв активной стадии разработки. Такое приложение позволит добавлять какие-то локальныепроблемы: яма на дороге, провалившаяся решетка ливневого стока и так далее",– сказал Цопов.Еще один эксперт проекта, Елена Крылова, подчеркнулазначимость общественного контроля, как мощного инструмента в наведении порядка.По ее словам, проект "Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог"станет хорошим помощником для тех, кто хочет проявить свою гражданскуюактивность, но не знает, с чего начать. "И наш сайт, и наше приложениестанут стартом для тех граждан, которые хотят проявлять свою инициативу", -отметила Крылова.Первый этап реализации проекта намечен на март. Второйпройдет с апреля по сентябрь, в его рамках активисты ОНФ проедут с инспекциейпо всем регионам России. Третий этап, с подведением итогов, намечен на октябрь-декабрь.Представители Народного фронта рассчитывают на поддержку лидера ОНФ Владимира Путина.

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