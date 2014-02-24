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ОНФ избавляет Россию от второй беды
14 февраля 2017, вторник, 13:16 – ИА СОЧИ-24
"Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог" – так
называется проект Народного фронта. Замысел его создателей очевиден: наладить
диалог граждан и власти, и таким образом выправить ситуацию в сфере дорожной
политики. Принять участие в работе сможет каждый россиянин, неравнодушный к
положению дел в своем регионе. "Из-за того что
граждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах,
очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те
нужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить
граждан и власть в решении вопроса дорожной политики", – рассказал на
пресс-конференции в ТАСС координатор проекта, член комитета Госдумы по
транспорту и строительству Александр Васильев.Васильев сообщил, что создан интернет-сайт, на котором граждане
будут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе. Другие пользователи
смогут проголосовать за каждый конкретный случай: таким образом выяснится,
согласны ли они, что именно эта дорога нуждается в ремонте – и таким образом
составится своеобразный "антирейтинг" плохих трасс. Необходимость
такого механизма объясняется тем, что иногда представители местной власти пускают
деньги на реконструкцию дорог, по которым ездят сами – а вовсе не тех, которыми
пользуется большинство жителей, пояснил Васильев.О деталях рассказал эксперт Дмитрий Цопов. По его словам, первая
часть проекта – это, собственно, сам сайт, с помощью которого граждане могут
указывать на дороги, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первую
очередь. А после того, как база проекта будет существенным образом пополнена, составят
рейтинг самых сложных из них."На сайте http://dorogi-onf.ru пользователю будет предложено выбрать,
какую именно дорогу он хочет добавить. Человек выбирает город, отрезок на
карте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги.
После этого его заявка отправляется на модерацию – которая в данном случае
совершенно необходима, чтобы избежать, в том числе и недобросовестных
обращений, например, просьб о ремонте дороги к дому губернатора", – рассказал
Цопов.По словам эксперта, следующим большим этапом станет создание
специального мобильного приложения. "Сейчас мобильное приложение находится
в активной стадии разработки. Такое приложение позволит добавлять какие-то локальные
проблемы: яма на дороге, провалившаяся решетка ливневого стока и так далее",
– сказал Цопов.Еще один эксперт проекта, Елена Крылова, подчеркнула
значимость общественного контроля, как мощного инструмента в наведении порядка.
По ее словам, проект "Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог"
станет хорошим помощником для тех, кто хочет проявить свою гражданскую
активность, но не знает, с чего начать. "И наш сайт, и наше приложение
станут стартом для тех граждан, которые хотят проявлять свою инициативу", -
отметила Крылова.Первый этап реализации проекта намечен на март. Второй
пройдет с апреля по сентябрь, в его рамках активисты ОНФ проедут с инспекцией
по всем регионам России. Третий этап, с подведением итогов, намечен на октябрь-декабрь.
Представители Народного фронта рассчитывают на поддержку лидера ОНФ Владимира Путина.
Источник:
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