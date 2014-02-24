ОНФ соберет журналистов на форуме "Правда и справедливость"

14 марта 2017, вторник, 20:14 – ИА СОЧИ-24



ОНФ соберет журналистов на форуме "Правда и справедливость"

С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге Общероссийский народный фронт проведет очередной медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость". В нем примут участие лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ.Организаторы планируют, что в форуме примут участие более500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры,руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Лауреатыконкурса были определены в марте на заседании Общественного совета Фонда по десятитематикам. Всего на конкурс было подано четыре тысячи работ от журналистов 969региональных СМИ. Лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных иэлектронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов иблогеров из всех регионов страны.На форуме журналисты обсудят свои работы, профессиональныевопросы. В этом им помогут представители информационных агентств, крупнейшихфедеральных СМИ и органов исполнительной власти. Медиафорум ОНФ в очередной разстанет площадкой как для обсуждения, так и решения региональных и муниципальныхпроблем."Журналисты из региональных СМИ в силах влиять наситуацию в своих регионах, городах и поселках. Они регулярно пишут о наболевшихпроблемах простых людей, так как знают, как им живется и что их волнует", –заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.Помимо принятого решения о проведении медиафорума, представителиЦентрального штаба Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итогиработы по общественным предложениям, направляемым ежегодно региональнымвластям. Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов назвал общественныепредложения эффективной формой работы региональных отделений фронта,направленной на решение актуальных вопросов повышения качества жизни людей. В 2016 году "фронтовики" подготовили почти две тысячи предложений,что почти на треть больше чем в 2015-м. Все региональные отделения передали ихглавам субъектов России. На сегодняшний день состоялось 60 встреч активистов фронтас губернаторами, еще 22 планируется в ближайшее время.Народный фронт проводит мониторинг того, как главы регионовреагируют на его предложения. На сегодня даны поручения в 72 регионах, приэтом, в 10 регионах по предложениям фронта поручения не были даны, либо даныформальные ответы. Еще в трех регионах власти никак не отреагировали нанаправленные предложения – это Магаданская, Ростовская области и Еврейскаяавтономная область. Как говорят "фронтовики", иногда приходитсяпреодолевать сопротивление чиновников год или более.С конца 2016 года по сегодняшний день растет количество ужерешенных проблем, которые были озвучены в общественных предложениях. Это важныетемы для регионов. Например, в Камчатском крае фронтовики добились открытости идоступности информации по муниципальным контрактам. В Республике Башкортостан —увековечения памяти воинов, умерших в госпиталях Уфы в годы Великойотечественной войны. В Нижегородской области выступили за развитие паллиативнойпомощи, а в Якутии за обеспечение инфраструктурой земельных участков,выделенных многодетным семьям. Итоги реализации общественных предложений будутозвучены в конце года на "Форуме Действий" ОНФ.В свою очередь сопредседатель регионального штабаОбщероссийского народного фронта в Москве, ректор Высшей школы экономикиЯрослав Кузьминов рассказал о практике взаимодействия активистов фронта справительством Москвы."Впервые предложения столичного ОНФ были представленымэру города лично. После встречи Сергей Собянин дал официальное поручение своимзаместителям – обеспечить проработку предложений народного фронта. Встречу смэром мы рассматриваем как ресурс для дальнейшей работы с профильнымидепартаментами московского правительства по каждому из пунктов нашихпредложений. Стоит отметить, что по ряду из них уже удалось достичьрезультатов", – подчеркнул Кузьминов.Общероссийскийнародный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданнаяв мае 2011 года. Лидер движения – президент Владимир Путин. Региональныеотделения фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ –повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением "майских указов" ипоручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством,неэффективными тратами государственных средств.

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