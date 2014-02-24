ОП сократит дистанцию между властью и обществом

20 марта 2017, понедельник, 13:00 – ИА СОЧИ-24



ОП сократит дистанцию между властью и обществом

Сокращение дистанции между властью и активистами – главная задача, стоящая перед Общественной палатой. Новый состав ОП будет эффективнее решать проблемы общества.Российские чиновники все еще порой боятся общественныхактивистов. Устранить эту проблему и сократить дистанцию между народом ивластью станет приоритетом в работе ОП, считает главный редактор журнала"Эксперт" Валерий Фадеев."Думаю, что очень важно сокращать дистанцию междувластью и обществом, активистами. Сейчас наблюдается бум волонтерства, тысячипроектов по всей стране. Зачастую проблема заключается в том, что власти иногдане замечают этого движения, а иногда даже боятся активизма, волонтерства, боятся,что это выйдет в некое движение, которое они не контролируют. В результатеобразуется дистанция между властью и обществом", – сказал Фадеев.По мнению Фадеева, эту дистанцию надо преодолевать, ведьволонтерские движения и проекты могут быть чрезвычайно полезны для территорий,где они реализуются. "Надо налаживать очень конструктивное взаимодействиемежду властью и обществом", – подчеркнул он. Главред "Эксперта"назначен президентом Владимиром Путиным в состав Общественной палаты России. В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли такжеакадемик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениямЦеркви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко,певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерациихудожественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин,передает ТАСС.Вошедшая в состав ОП гендиректор благотворительного фондаЕлены Образцовой Наталья Игнатенко намерена информировать власти о "болевыхточках" в сфере культуры. "Общественная палата – это посредник междуорганами государственной власти и гражданским обществом. Проблем в сферекультуры у нас много. Думаю, что буду по мере сил заниматься решением этихпроблем, донесением до власти всех наших болевых точек культуры и пытаться какможно быстрее и эффективнее их разрешать", – сказала Игнатенко.Новый состав ОП очень хорошо сбалансирован, подчеркнула председателькомиссии палаты по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина. "Яуверена, что таким составом… палата будет более работоспособной. Я всегдасчитала, что ОП должна быть той площадкой, где представители разных организациймогут высказывать свое мнение, обсуждать острые вопросы… с тем, чтобы пониматьпроблемы, которые есть в обществе, и стараться их решать", – цитируетСутормину РИА Новости. Согласна с ней и председатель комиссии по поддержкесемьи, детей и материнства ОП Диана Гурцкая. Она назвала новый состав "оченьвыверенным и профессиональным".Указ президента России Владимира Путина о формированиипервой части состава ОП из 40 человек опубликован 20 марта. Вторую часть палатысформируют общественные палаты регионов, делегировав по одному представителю.Третья часть в составе 43 человек будет сформирована путем конкурсного отбораиз кандидатур, предложенных общественными организациями. Всего в составе Общественнойпалаты 168 человек.

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