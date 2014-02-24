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ОП сократит дистанцию между властью и обществом

20 марта 2017, понедельник, 13:00 – ИА СОЧИ-24

ОП сократит дистанцию между властью и обществом
ОП сократит дистанцию между властью и обществом
Сокращение дистанции между властью и активистами – главная задача, стоящая перед Общественной палатой. Новый состав ОП будет эффективнее решать проблемы общества.
Российские чиновники все еще порой боятся общественных
активистов. Устранить эту проблему и сократить дистанцию между народом и
властью станет приоритетом в работе ОП, считает главный редактор журнала
"Эксперт" Валерий Фадеев."Думаю, что очень важно сокращать дистанцию между
властью и обществом, активистами. Сейчас наблюдается бум волонтерства, тысячи
проектов по всей стране. Зачастую проблема заключается в том, что власти иногда
не замечают этого движения, а иногда даже боятся активизма, волонтерства, боятся,
что это выйдет в некое движение, которое они не контролируют. В результате
образуется дистанция между властью и обществом", – сказал Фадеев.По мнению Фадеева, эту дистанцию надо преодолевать, ведь
волонтерские движения и проекты могут быть чрезвычайно полезны для территорий,
где они реализуются. "Надо налаживать очень конструктивное взаимодействие
между властью и обществом", – подчеркнул он. Главред "Эксперта"
назначен президентом Владимиром Путиным в состав Общественной палаты России. В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли также
академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко,
певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации
художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин,
передает ТАСС.Вошедшая в состав ОП гендиректор благотворительного фонда
Елены Образцовой Наталья Игнатенко намерена информировать власти о "болевых
точках" в сфере культуры. "Общественная палата – это посредник между
органами государственной власти и гражданским обществом. Проблем в сфере
культуры у нас много. Думаю, что буду по мере сил заниматься решением этих
проблем, донесением до власти всех наших болевых точек культуры и пытаться как
можно быстрее и эффективнее их разрешать", – сказала Игнатенко.Новый состав ОП очень хорошо сбалансирован, подчеркнула председатель
комиссии палаты по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина. "Я
уверена, что таким составом… палата будет более работоспособной. Я всегда
считала, что ОП должна быть той площадкой, где представители разных организаций
могут высказывать свое мнение, обсуждать острые вопросы… с тем, чтобы понимать
проблемы, которые есть в обществе, и стараться их решать", – цитирует
Сутормину РИА Новости. Согласна с ней и председатель комиссии по поддержке
семьи, детей и материнства ОП Диана Гурцкая. Она назвала новый состав "очень
выверенным и профессиональным".Указ президента России Владимира Путина о формировании
первой части состава ОП из 40 человек опубликован 20 марта. Вторую часть палаты
сформируют общественные палаты регионов, делегировав по одному представителю.
Третья часть в составе 43 человек будет сформирована путем конкурсного отбора
из кандидатур, предложенных общественными организациями. Всего в составе Общественной
палаты 168 человек.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:30
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сегодня, 16:14
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В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем..»

сегодня, 15:46
Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»

сегодня, 15:43
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Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан..»

сегодня, 15:15
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Один из пользователей Сети опубликовал в Twitter видео с петухом необычайно большого размера. За короткое время шокирующий ролик собрал почти 40 тысяч лайков и более 29 тысяч ретвитов...»

сегодня, 14:44
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Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»

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