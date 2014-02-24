Опознана первая жертва теракта в Санкт-Петербурге

3 апреля 2017, понедельник, 18:31 – СОЧИ-24

В Санкт-Петербурге установлена личность женщины, которая скончалась в результате взрыва в подземке. По предварительным данным, Динара Тамаидаровна А. 1996 года рождения умерла в Мариинской больнице.В том же медицинском учреждении скончался еще один пострадавший в результате теракта. Речь идет о мужчине примерно 20 лет, передает РИА ФАН.

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