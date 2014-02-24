Опознано тело жертвы крушения Ту-154 в Черном море
26 декабря 2016, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Опознано тело жертвы крушения Ту-154 в Черном море
Близкие погибших в результате крушения самолета Минобороны Ту-154 в Черном море приступили к опознанию тел. Родственникам и специалистам удалось идентифицировать одну жертву катастрофы, сообщили источники в медицинских кругах. Имя погибшего не называется, передает "Газета.ру".Напомним, в результате авиакатастрофы над Черным морем погибли более 90 человек. В России 26 декабря был объявлен национальный траур.
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Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»