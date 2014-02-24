Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга

Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать всех 13 погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. О ходе расследования происшествия рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова", – сообщили в ведомстве. Смертник Акбаржон Джалилов, совершивший подрыв, был идентифицирован посредством ДНК-экспертизы, передает "Газета.ru".Ранее Dni.Ru публиковали списки погибших и пострадавших в результате трагедии. С учетом последних данных, поименный перечень жертв теракта выглядит следующим образом:Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950Петров Денис Романович, 27.12.1991Сагадеев Мансур Тахирович, 27.03.2000Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения не известна)
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Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»
Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»
Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»