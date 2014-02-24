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Определен главный фактор здоровья зубов

20 февраля 2017, понедельник, 10:58 – ИА СОЧИ-24

Определен главный фактор здоровья зубов
Определен главный фактор здоровья зубов
Команда ученых из Бостонского университета определила основной фактор здоровья зубов. По их мнению, главную роль играет близкое окружение человека.
Эксперт по вопросам политики в области здравоохранения из Бостонского университета Бренда Хитон заявила, что семья и друзья подталкивают человека к тому или иному образу заботы о гигиене ротовой полости. Индивид перенимает у них или развивает вместе с ними определенные привычки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Американскую ассоциацию содействия развитию науки.В частности, семья прививает человеку привычку чистить зубы определенное число раз в день. Друзья, в свою очередь, могут быть носителями культуры распития сахаросодержащих напитков, что негативно сказывается на состоянии зубов.Команда Бренды Хитон сделала свои выводы на основании опроса более 200 женщин, проживающих на территории бостонского жилищного объединения. Суммарно респонденты указали примерно на тысячу человек, так или иначе оказавших значительное влияние на культуру ухода за полостью рта."К нам пришла в голову мысль, что мотивы поведения, которые мы исследуем, могут лежать за рамками индивидуальности", – заявила Бренда Хитон. Она отметила, что это исследование не поможет в лечении заболеваний полости рта, однако может помочь в их профилактике. Напомним, в 2016 году группа исследователей установила взаимосвязь между избыточным весом и систематической зубной болью. Страдающий человек выбирает более мягкую пищу, а легче пережевываются, как правило, калорийные быстрые углеводы. Более того, снижение нагрузки на десны ведет к их ослаблению, что, опять же, негативно сказывается на состоянии зубов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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