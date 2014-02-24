Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
3 апреля 2017, понедельник, 15:13 – СОЧИ-24
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
На станции метро "Садовая" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В Сети появляются первые кадры с места теракта.
На месте случившегося работают экстренные службы города. По предварительным данным, погибли десять человек, пострадали более 30.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
сегодня, 18:30
На Украине поглумились над терактом в Петербурге
На Украине пользователи соцсетей поглумились над взрывом в метро Санкт-Петербурга. Теракт, жертвами которого стали девять человек, стал для некоторых поводом поупражняться в остроумии...»
сегодня, 18:30
На Украине поглумились над терактом в Петербурге
На Украине пользователи соцсетей поглумились над взрывом в метро Санкт-Петербурга. Теракт, жертвами которого стали девять человек, стал для некоторых поводом поупражняться в остроумии...»
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