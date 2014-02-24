Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова

На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади. Киллер расстрелял Вороненкова в упор. Преступник дождался, когда экс-депутат обернется к нему, и перебросился с ним парой фраз. Лишь после этого он выстрелил в политика.Телохранитель покойного действовал профессионально: сотрудник охранной службы бросился на пистолет злоумышленника, в результате чего получил пулю в живот. Нейтрализовав противника, киллер сделал несколько "контрольных" выстрелов по Вороненкову и попытался скрыться с места преступления.Отметим, что охранник экс-депутата хоть и получил серьезное ранение, однако сумел открыть по преступнику ответный огонь. Телохранитель ранил убийцу, который скончался в больнице спустя несколько часов после преступления.Через некоторое время мужчина встал на ноги и осмотрел место происшествия. В конце записи с камеры наблюдения видно, охранник указывает прибежавшему на помощь мужчине направление, в котором скрылся преступник. Напомним, ранее советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что убийцей Дениса Вороненкова стал бывший боец Нацгвардии 28-летний Павел Паршов. Представитель ведомства пояснил, что из-за ранений преступник не смог бы дать показания, даже если бы выжил. "Мозг не работал бы", – рассказал он.
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Возглавляемая США военная коалиция продолжает штурм иракского города Мосул, где засели боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевые действия уже привели к колоссальным жертвам среди мирного населения, которые западные СМИ стараются замалчивать...»
Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж...»
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