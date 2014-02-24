ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова

24 марта 2017, пятница, 17:13 – ИА СОЧИ-24

Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова
Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова
На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади.
Киллер расстрелял Вороненкова в упор. Преступник дождался, когда экс-депутат обернется к нему, и перебросился с ним парой фраз. Лишь после этого он выстрелил в политика.Телохранитель покойного действовал профессионально: сотрудник охранной службы бросился на пистолет злоумышленника, в результате чего получил пулю в живот. Нейтрализовав противника, киллер сделал несколько "контрольных" выстрелов по Вороненкову и попытался скрыться с места преступления.Отметим, что охранник экс-депутата хоть и получил серьезное ранение, однако сумел открыть по преступнику ответный огонь. Телохранитель ранил убийцу, который скончался в больнице спустя несколько часов после преступления.Через некоторое время мужчина встал на ноги и осмотрел место происшествия. В конце записи с камеры наблюдения видно, охранник указывает прибежавшему на помощь мужчине направление, в котором скрылся преступник. Напомним, ранее советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что убийцей Дениса Вороненкова стал бывший боец Нацгвардии 28-летний Павел Паршов. Представитель ведомства пояснил, что из-за ранений преступник не смог бы дать показания, даже если бы выжил. "Мозг не работал бы", – рассказал он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:28
Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»

сегодня, 17:13
Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова

На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади...»

сегодня, 17:00
Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова

В украинском бюро Интерпола назвали возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По предварительным данным, киллера нанял бывший гражданский супруг Марии Максаковой...»

сегодня, 16:43
Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ее политическую биографию – "Возвращение Жанны д'Арк". Ле Пен находится с визитом в России, сегодня она встречалась с руководством парламента...»

сегодня, 16:30
Госдума заставила кабмин перенести заседание комиссии с региональной недели

Правительству следует учитывать график работы депутатов при планировании заседаний трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Кабмину пришлось перенести встречу с 27 марта: на следующей неделе парламентарии разъезжаются по регионам...»

сегодня, 16:30
После удара США по Мосулу выжил лишь один ребенок

Возглавляемая США военная коалиция продолжает штурм иракского города Мосул, где засели боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевые действия уже привели к колоссальным жертвам среди мирного населения, которые западные СМИ стараются замалчивать...»

сегодня, 15:59
Украинский генерал осадил киевских пропагандистов

Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж...»

сегодня, 15:43
В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"

Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:28
Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»

сегодня, 17:13
Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова

На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади...»

сегодня, 17:00
Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова

В украинском бюро Интерпола назвали возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По предварительным данным, киллера нанял бывший гражданский супруг Марии Максаковой...»

сегодня, 16:43
Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ее политическую биографию – "Возвращение Жанны д'Арк". Ле Пен находится с визитом в России, сегодня она встречалась с руководством парламента...»

сегодня, 16:30
Госдума заставила кабмин перенести заседание комиссии с региональной недели

Правительству следует учитывать график работы депутатов при планировании заседаний трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Кабмину пришлось перенести встречу с 27 марта: на следующей неделе парламентарии разъезжаются по регионам...»

сегодня, 16:30
После удара США по Мосулу выжил лишь один ребенок

Возглавляемая США военная коалиция продолжает штурм иракского города Мосул, где засели боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевые действия уже привели к колоссальным жертвам среди мирного населения, которые западные СМИ стараются замалчивать...»

сегодня, 15:59
Украинский генерал осадил киевских пропагандистов

Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж...»

сегодня, 15:43
В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"

Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.