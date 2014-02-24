Опухоль Хворостовского вылечат с помощью вируса бешенства
14 февраля 2017, вторник, 12:59 – ИА СОЧИ-24
Опухоль Хворостовского вылечат с помощью вируса бешенства
Наночастицы для лечения опухолей мозга, созданные южнокорейскими учеными, обладают способностью проникать в центральную нервную систему подобно вирусам бешенства. Это означает, что у людей, страдающих от опухоли головного мозга, в том числе и у знаменитого российского певца Дмитрия Хворостовского, появился реальный шанс на выздоровление. Сотрудники Университета Сонгюнгван в Южной Корее при создании наночастиц взяли за основу строение вируса, вызывающего тяжелое заболевание центральной нервной системы, – бешенство. Ученых заинтересовало его свойство преодолевать защитные фильтры человеческого организма, пишет издание Lenta.ru. Как известно, вирус бешенства вызывает менингоэнцефалит (воспаление головного мозга), минуя гемато-энцефалический барьер – своеобразный фильтр, защищающий нейроны головного мозга от микроорганизмов и токсинов. Этот барьер мешает проникновению лекарственных препаратов, предназначенных для лечения злокачественных образований.Чтобы справиться с препятствием, ученые создали наночастицы, покрытые белком вируса бешенства. Они были изготовлены из золота и не несли в себе лекарственных препаратов. Однако при испытаниях легко поглощали свет лазера, нагревались и убивали окружающие их ткани.Золотые частицы были введены в хвостовую вену четырех подопытных мышей с опухолями головного мозга. Повышение температуры частиц с помощью инфракрасного света привело к уменьшению размеров опухолей.Примечательно, что в ходе эксперимента наночастицы проникли в мозг мышей уже через несколько часов. Скептики полагают, что у метода есть побочный эффект: нагревание может повредить здоровые ткани. Однако ученые надеются, что в дальнейшем им удастся справиться с этой проблемой. Сообщалось, что в декабре 2016 года Дмитрий Хворостовский из-за болезни отменил выступление на сцене Большого театра. Как писали Dni.Ru, знаменитый певец должен был исполнить одну из главных партий оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" – Родриго. Напомним, в 2015 году у Дмитрия Хворостовского было диагностировано тяжелое онкологическое заболевание – опухоль головного мозга. Несмотря на прохождение лечения, артист не прекращал выступать на сцене.
Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»
Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»
Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»
Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»