Основатели "Юлмарта" попали под статью

31 марта 2017, пятница, 16:16 – СОЧИ-24



Основатели "Юлмарта" попали под статью

Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере.По данным картотеки арбитражных дел, питерские ФНС доначислилакомпании около 260 миллионов рублей налогов за 2012–2013 годы. "Юлмарт"оспорил эту сумму в суде, снизив сумму претензий до 130 миллионов. Какутверждает Дмитрий Костыгин, дела были возбуждены до того, каккомпания оспорила претензии налоговиков. Поимеющимся данным, общая задолженность компании перед структурами банка составляет2,4 миллиарда рублей, и у нее есть серьезные проблемы с обслуживанием кредита).По информации источника, близкого к банку, переговоры ореструктуризации долга стартовали около полугода назад, но пока остаютсябезуспешными. На прошлой неделе Сбербанк заявил о том, что собирается податьиск о банкротстве "Юлмарта". Компания в январе 2017 года оспорила кредитныйдоговор в суде. При этом, в банке говорят, что его одобрение было подписано самимКостыгиным, и компания получила деньги в полном объеме.Директор департамента по работе с проблемными активамиСбербанка Максим Дегтярев заявил, что "пока шаги к ликвидации "Юлмарта" делает"сам акционер. По словам представителя финансовой организации, Костыгинуделались неоднократные предложения о реструктуризации долга "на разумныхусловиях". "Но сейчас мы не видим готовности к этому со стороныкомпании. Более того, Дмитрий Костыгин неоднократно отказывался от ужесогласованных условий реструктуризации", – цитирует Дегтярева РБК. "Мы понимаем, господину Костыгину очень хочется, чтобыему верили на слово, что в компании все нормализуется, и не принимали никакихмер по защите интересов банка на случай, если все же он окажется не прав. Нотак не бывает, – подчеркнул представитель Сбербанка. – Его же текущие действияи заявления похожи на шантаж с требованием списать часть долга".Напомним, что Костыгин в настоящее время втянутеще в один конфликт – внутренний. Он начался более года назад из-за различноговидения перспектив развития компании ее акционерами. Не найдя общего языка,владельцы акций "Юлмарта" выясняют отношения в суде. Дело дошло дотого, что работа совета директоров оказалась парализована.Результатом этих корпоративных дрязг стало возбуждениенескольких дел о банкротстве компаний, в ходящих в холдинг. А в декабре 2016-гов отношении одной из "дочек" "Юлмарта" была введена процедура наблюдения. ​Однако,судя по заявлениям сторон противостояния, им удалось найти пути примирения. Одноиз условий – достижение хотя бы рамочного соглашения с кредиторами.Напомним, Никитин и Федоринов вместе открыли "Юлмарт" в 2008году. Никитин оставался единственным владельцем компании до 2010 года, когда половинуретейлера приобрел Михаил Васинкевич. С 2011 по 2014 год фонды Svoboda Corp. иKoshigi Ltd, подконтрольные Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, выкупили упартнеров 60% акций компании. Весной 2016 года Никитин вышел из составаакционеров, продав свой пакет Васинкевичу, Сергей Федоринов тогда же покинулпост гендиректора.

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