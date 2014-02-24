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Осужденная за репост воспитательница вышла на свободу
6 марта 2017, понедельник, 21:30 – ИА СОЧИ-24
Воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост
ролика с издевательствами над ребенком, вышла на свободу. "Мне позвонили и
сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с
которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду", – сообщил гражданский муж Чудновец
Андрей Мясников.Приговор в отношении Евгении Чудновец был отменен 6 марта
судом Курганской области. Дело решено прекратить за отсутствием состава
преступления, передает "Газета.ру".8 ноября прошлого года воспитательницу приговорили к 6
месяцам колонии за репост видео на своей странице "ВКонтакте". Женщину обвинили
в распространении детской порнографии.
Источник:
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