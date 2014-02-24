

Почему воспитательница Чудновец стала жертвой соцсетей сегодня, 22:28 Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая получила полгода тюрьмы за перепост в социальных сетях видеоролика о развращении ребенка, вышла на свободу. Суд признал, что в действиях женщины нет состава преступления. Dni.Ru решили разобраться в резонансном деле и спросили у юриста, как теперь Чудновец жить дальше...»

При пожаре на востоке Москвы погиб человек сегодня, 22:13 В одной из квартир на востоке Москвы произошел пожар..»

Саакашвили пытался убить Лужкова сегодня, 22:01 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовил покушение на Владимира Жириновского и Юрия Лужкова. Он распорядился потопить следовавшее из Сухуми в Батуми судно с российскими политиками на борту...»

Осужденная за репост воспитательница вышла на свободу сегодня, 21:30 Воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост ролика с издевательствами над ребенком, вышла на свободу..»