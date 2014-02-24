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От ударов американской коалиции в Мосуле погибли более 60 человек
26 марта 2017, воскресенье, 14:28 – СОЧИ-24
Представители возглавляемой США коалиции заявили, что
проводили авиаудары в районе постройки, но здание было разрушено
не в результате действий авиации. По словам очевидцев, самолеты коалиции
пытались уничтожить заминированный автомобиль, который обнаружили рядом
со зданием.
В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ
о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части
города. Извсетно, что более 200 человек в четверг погибли
при бомбардировке в районе аль-Джадида.
Коалиция во главе с США, авиация которой
помогает иракской армии, заявила, что проведет расследование инцидентов.
Стоит отметить, что в Мосуле за последний месяц погибло около четырех
тысяч мирных жителей. Западная пресса замалчивает масштабы трагедии.При
этом как заявили в в Минобороны России, вопреки утверждениям западных
политиков, действия ведомой США антитеррористической коалиции США в
Ираке и Сирии, сопровождаются тяжелыми гуманитарными последствиями для
населения. "Около 180 тысяч человек заблокированы в Западном Мосуле, в
котором идут ожесточенные бои с применением тяжелых воооружений.
Известно, что США и их союзники активно применяют авиацию по целям в
Мосуле, в том числе стратегические бомбардировщики B-52. По-прежнему, не
создается гуманитарных коридоров для вывода населения из города", –
подчеркивается в сообщении МО России.Всего же, количество
беженцев из Мосула, который войска коалиции штурмуют с октября прошлого
года, уже превысило 400 тысяч человек.
Источник:
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