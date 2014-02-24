Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

16 марта 2017, четверг, 17:30 – ИА СОЧИ-24



Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц.Несмотряна внушительную сумму, некоторые пилоты-иностранцы ушли из "Аэрофлота" из-закурса валюты. Но большинство сотрудников устраивает такая зарплата.Крометого, Савельев отметил, что пилоты получают не только зарплату, но и надбавкиза совершенные полеты. Помимо этого, всем сотрудникам индексируют оклады, когдав компании отмечается прибыль, передает Life.ru.Как писали Dni.ru, зарплаты богатых россиян в 15 раз превышают ежемесячныйдоход их бедных соотечественников. Это все еще больше, чем аналогичныепоказатели в развитых странах.Средняя заработная плата в России в 2016 годусоставила 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда вотечественной экономике работает 4,9 миллиона человек. Отметим, с 1января МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1 июля будет повышен до 7800рублей.Напомним, по даннымопроса "Рамблер/новости" более 50% россиян боятся остаться без работы.Так, 51% респондентов заявили, что у них есть подобный страх. Еще 21% ответили,что уже долгое время являются безработными. Порядка 17% опрошенных граждансчитают, что в наше время без работы остаться нельзя. Еще 10% заявили, чтобез работы остаться не боятся.

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