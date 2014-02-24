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Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"
16 марта 2017, четверг, 17:30 – ИА СОЧИ-24
Несмотря
на внушительную сумму, некоторые пилоты-иностранцы ушли из "Аэрофлота" из-за
курса валюты. Но большинство сотрудников устраивает такая зарплата.
Кроме
того, Савельев отметил, что пилоты получают не только зарплату, но и надбавки
за совершенные полеты. Помимо этого, всем сотрудникам индексируют оклады, когда
в компании отмечается прибыль, передает Life.ru.
Как писали Dni.ru, зарплаты богатых россиян в 15 раз превышают ежемесячный
доход их бедных соотечественников. Это все еще больше, чем аналогичные
показатели в развитых странах.Средняя заработная плата в России в 2016 году
составила 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в
отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек. Отметим, с 1
января МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1 июля будет повышен до 7800
рублей.
Напомним, по данным
опроса "Рамблер/новости" более 50% россиян боятся остаться без работы.
Так, 51% респондентов заявили, что у них есть подобный страх. Еще 21% ответили,
что уже долгое время являются безработными. Порядка 17% опрошенных граждан
считают, что в наше время без работы остаться нельзя. Еще 10% заявили, что
без работы остаться не боятся.
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