Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу

Глава Римско-католический церкви призвал Украину найти реальное решение для облегчения положения жителей Донбасса. По его мнению, для этого необходимо исполнение обязательств, взятых на себя Киевом во время переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта. "Желаю, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был обеспечен быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой", – сказал понтифик во время встречи с дипломатическим корпусом при Святом Престоле.Напомним, в феврале прошлого года в Гаване состоялась встреча Франциска с главой Русской Православной церкви патриархом Кириллом. Встреча столь высокого уровня стала стала первой за всю историю взаимоотношений двух церквей. По ее итогам стороны призвали верующих на Украине преодолеть раскол и взаимное отчуждение. Кроме того, главы двух церквей призвали католиков и православных на Украине жить в мире и согласии, выразив при этом надежду на скорое окончание гражданской войны в этой стране.Франциск занимает папский престол с марта 2013 года. На данный момент понтифику 80 лет.
Председателя ЛДПР Владимира Жириновского упомянули в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке. Там говорится, что политик обещал, что вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»
По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»
Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»
Председателя ЛДПР Владимира Жириновского упомянули в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке. Там говорится, что политик обещал, что вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»
По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»
Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»