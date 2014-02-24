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Пенсии в России будут получать по-новому

9 января 2017, понедельник, 08:29 – ИА СОЧИ-24

Пенсии в России будут получать по-новому
Пенсии в России будут получать по-новому
Министерство финансов и Центральный банк России внесли изменения в пенсионную реформу. Авторы инициативы решили учесть рекомендации коллег из социального блока.
Сотрудники ведомства и регулятора предложили внести два принципиальных изменения в пенсионную реформу. Одно из них касается так называемых молчунов – тех, кто будет автоматически подключаться к новой системе. Второе предусматривает новую концепцию налоговых льгот.Предполагалось, что накопления "молчунов", которые находились под управлением Внешэкономбанка и не были переведены в один из негосударственных пенсионных фондов, будут автоматически направлены в страховую часть после преобразования в баллы. Однако выяснилось, что такой вариант может привести к существенному снижению стоимости баллов, поэтому от него было решено отказаться."Когда мы поняли, что такие риски есть, мы несколько подкорректировали систему, чтобы избежать реализации такого сценария" – цитирует газета "Известия" замминистра финансов Алексея Моисеева. Согласно новым правилам, накопления "молчунов" будут автоматически подключаться к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), как и деньги тех, кто предпочел хранить пенсию в негосударственном фонде. От этой услуги всегда можно будет отказаться и перевести накопления в баллы.Значительные изменения претерпит и система налоговых льгот. Внести поправки было решено после замечаний представителей социального блока правительства. "По итогу обсуждений мы договорились о том, что сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут эквивалентны для бюджета, но при этом будет другой способ исчисления льгот", – заявил Моисеев. По его словам, этот способ согласован, налоговый департамент ведомства проводит соответствующие расчеты.Dni.Ru писали о том, какие изменения ждут пенсии в 2017 году. Индексация вернется к прежнему порядку: размер страховых выплат увеличится в соответствии с уровнем фактической инфляции, а государственных пенсий – с учетом прожиточного минимума.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
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Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
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сегодня, 16:45
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