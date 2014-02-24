Пенсии в России будут получать по-новому

9 января 2017, понедельник, 08:29 – ИА СОЧИ-24



Пенсии в России будут получать по-новому

Министерство финансов и Центральный банк России внесли изменения в пенсионную реформу. Авторы инициативы решили учесть рекомендации коллег из социального блока.Сотрудники ведомства и регулятора предложили внести два принципиальных изменения в пенсионную реформу. Одно из них касается так называемых молчунов – тех, кто будет автоматически подключаться к новой системе. Второе предусматривает новую концепцию налоговых льгот.Предполагалось, что накопления "молчунов", которые находились под управлением Внешэкономбанка и не были переведены в один из негосударственных пенсионных фондов, будут автоматически направлены в страховую часть после преобразования в баллы. Однако выяснилось, что такой вариант может привести к существенному снижению стоимости баллов, поэтому от него было решено отказаться."Когда мы поняли, что такие риски есть, мы несколько подкорректировали систему, чтобы избежать реализации такого сценария" – цитирует газета "Известия" замминистра финансов Алексея Моисеева. Согласно новым правилам, накопления "молчунов" будут автоматически подключаться к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), как и деньги тех, кто предпочел хранить пенсию в негосударственном фонде. От этой услуги всегда можно будет отказаться и перевести накопления в баллы.Значительные изменения претерпит и система налоговых льгот. Внести поправки было решено после замечаний представителей социального блока правительства. "По итогу обсуждений мы договорились о том, что сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут эквивалентны для бюджета, но при этом будет другой способ исчисления льгот", – заявил Моисеев. По его словам, этот способ согласован, налоговый департамент ведомства проводит соответствующие расчеты.Dni.Ru писали о том, какие изменения ждут пенсии в 2017 году. Индексация вернется к прежнему порядку: размер страховых выплат увеличится в соответствии с уровнем фактической инфляции, а государственных пенсий – с учетом прожиточного минимума.

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