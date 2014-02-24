Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции
2 марта 2017, четверг, 18:46 – ИА СОЧИ-24
Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции
Пожилой житель Белфаста (Северная Ирландия) Джон Эдвардс позволил закопать себя ради эксперимента. Перфоманс ставит целью помочь людям побороть наркозависимость, депрессию и мысли о суициде. В просторном гробу под землей пенсионер должен пробыть три дня. Смысл эксперимента в том, чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и желающие покончить с собой, могли поговорить с человеком из могилы, пока сами не оказались в гробу. Эдвардс взял с собой "на тот свет" Wi-Fi-роутер, видеокамеру, немного одежды и еды, настольную лампу и религиозные книги на религиозную тематику.
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Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»
Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США...»
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность в совете директоров одной из дочерних компаний "Ростеха". Это уже не первое назначение оскандалившегося министра после его увольнения с поста главы военного ведомства. Dni.Ru решили проследить, как сложился жизненный путь Сердюкова после тех событий...»