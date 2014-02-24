

Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции сегодня, 18:46 Пожилой житель Белфаста (Северная Ирландия) Джон Эдвардс позволил закопать себя ради эксперимента. Перфоманс ставит целью помочь людям побороть наркозависимость, депрессию и мысли о суициде...»

Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом сегодня, 18:43 Примерно 25% сладкой продукции, продающейся в российских магазинах под видом шоколада, содержит более дешевые эквиваленты какао-масла, чем того требуют стандарты. Такой товар не является шоколадом и должен называться "шоколадным продуктом"...»

Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши" сегодня, 18:16 В связи с вандализмом по отношению к памятнику "Алеша" Россия направила ноту в МИД Болгарии. Наше посольство в этой стране потребовало привлечь виновных к ответственности...»

Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры сегодня, 18:13 Армия правительства Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России одержала победу над боевиками в Пальмире..»



Порошенко объявил траур после гибели шахтеров под Львовом сегодня, 17:45 Президент Украины Петр Порошенко объявил национальный траур после трагедии на шахте во Львовской области..»

Звезда "Холостяка" пришла в суд ради Захарченко сегодня, 17:45 Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»

Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео) сегодня, 17:44 Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США...»

Как живет Сердюков после расставания с Васильевой сегодня, 17:31 Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность в совете директоров одной из дочерних компаний "Ростеха". Это уже не первое назначение оскандалившегося министра после его увольнения с поста главы военного ведомства. Dni.Ru решили проследить, как сложился жизненный путь Сердюкова после тех событий...»