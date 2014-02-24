Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

20 марта 2017, понедельник, 15:46 – ИА СОЧИ-24



Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды.Немецкие чиновники сообщили эту новость журналистам газеты TheIndependent. Оказывается, Меркель внимательно отнеслась к подготовке важнойвстречи с президентом США и даже взяла из архива номер скандального журнала за1990 год.Команда Меркель такжепроанализировала поведение американского лидера во время бесед спремьер-министрами Великобритании, Японии и Канады – Терезой Мэй, Синдзо Абэ иДжастином Трюдо.Встреча двух политиков прошла в пятницу, 17 марта. Во время протокольнойсъемки в Овальном кабинете Белого дома произошел неприятный инцидент: Трамп отказалсяпожать руку Меркель. От неловкости канцлер даже слегка покраснела.В соцсетях тут же отреагировали на происшествие. ПоведениеТрампа объяснили отсутствием должного воспитания. "Это было ужасно. Он какребенок, который еще не научился манерам", – написал один из пользователейСети.Позже сам президент США на своей странице в Facebookразместил фотографию рукопожатия с канцлером ФРГ. "Для меня честьприветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши нации имеют много общего, инаш союз является символом силы для мира", – подписал снимок американскийлидер. Выяснилось, что Трамп просто не услышал просьбу канцлера о рукопожатии. Между тем в Берлине сейчас идет подготовка к следующейважной встрече Ангелы Меркель. В скором времени канцлер должна посетить Россию ипровести переговоры с президентом Владимиром Путиным.По информации немецкого издания Zeit, германский лидер приедет в Москву 10 мая. Известно, что она будет обсуждать с Путиным в первую очередь ситуациюна Украине. Предыдущая двусторонняя встреча глав России и Германии состоялась в сентябре 2016 года в Китае, на саммите G20. После этого политикивстречались через месяц во время четырехсторонних переговоров в нормандскомформате в Германии.Надо отметить, что с начала конфликта на юго-востокеУкраины Меркель всячески избегала встреч с президентом России, но сейчаснеожиданно ответила на его недавнее приглашение и собирается в Москву.

СОЧИ 24