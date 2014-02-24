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Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy
20 марта 2017, понедельник, 15:46 – ИА СОЧИ-24
Немецкие чиновники сообщили эту новость журналистам газеты The
Independent. Оказывается, Меркель внимательно отнеслась к подготовке важной
встречи с президентом США и даже взяла из архива номер скандального журнала за
1990 год.Команда Меркель также
проанализировала поведение американского лидера во время бесед с
премьер-министрами Великобритании, Японии и Канады – Терезой Мэй, Синдзо Абэ и
Джастином Трюдо.
Встреча двух политиков прошла в пятницу, 17 марта. Во время протокольной
съемки в Овальном кабинете Белого дома произошел неприятный инцидент: Трамп отказался
пожать руку Меркель. От неловкости канцлер даже слегка покраснела.
В соцсетях тут же отреагировали на происшествие. Поведение
Трампа объяснили отсутствием должного воспитания. "Это было ужасно. Он как
ребенок, который еще не научился манерам", – написал один из пользователей
Сети.
Позже сам президент США на своей странице в Facebook
разместил фотографию рукопожатия с канцлером ФРГ. "Для меня честь
приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши нации имеют много общего, и
наш союз является символом силы для мира", – подписал снимок американский
лидер. Выяснилось, что Трамп просто не услышал просьбу канцлера о рукопожатии. Между тем в Берлине сейчас идет подготовка к следующей
важной встрече Ангелы Меркель. В скором времени канцлер должна посетить Россию и
провести переговоры с президентом Владимиром Путиным.
По информации немецкого издания Zeit, германский лидер приедет в Москву 10 мая. Известно, что она будет обсуждать с Путиным в первую очередь ситуацию
на Украине. Предыдущая двусторонняя встреча глав России и Германии состоялась в сентябре 2016 года в Китае, на саммите G20. После этого политики
встречались через месяц во время четырехсторонних переговоров в нормандском
формате в Германии.
Надо отметить, что с начала конфликта на юго-востоке
Украины Меркель всячески избегала встреч с президентом России, но сейчас
неожиданно ответила на его недавнее приглашение и собирается в Москву.
Источник:
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