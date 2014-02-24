Перевернувшийся на западе Москвы внедорожник попал на видео
15 марта 2017, среда, 17:45 – ИА СОЧИ-24
На западе столицы автомобиль слетел с дороги и перевернулся. ДТП произошло на Бережковской набережной в районе домов 28-30, передает "360 Подмосковье". По словам очевидцев, внедорожник едва не пробил ограждение набережной. В салоне машины находились трое молодых людей. В результате ДТП они получили небольшие ушибы и ссадины. Последствия автоаварии попали на видео.
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