Первые фото и видео с места наезда грузовика на толпу людей в Стокгольме
7 апреля 2017, пятница, 16:44 – СОЧИ-24
Первые фото и видео с места наезда грузовика на толпу людей в Стокгольме
В столице Швеции фура въехала в толпу прохожих. По предварительным данным, несколько человек получили травмы, трое погибли. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео из центра Стокгольма. На видеороликах видно, как толпы людей в ужасе убегают с места происшествия. Пока неизвестно, был ли это теракт. Несколько очевидцев запустили онлайн-трансляцию.
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На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, в том числе отказе от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?..»
В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»