Песков прояснил личный вопрос Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к оскорблениям в свой адрес. По словам представителя Кремля, глава государства готов прислушаться к разумной критике, однако считает недопустимыми необоснованные нападки. Песков отметил, что Путин "вполне конструктивно" относится к политическим материалам в прессе, спокойно и взвешенно реагируя на умные критические замечания. Тем не менее, по словам пресс-секретаря российского лидера, президент и его администрация категорически не приемлют материалы в СМИ, которые содержат в себе личные оскорбления, передает Lenta.ru. В то же время Песков подчеркнул, что в российском законодательстве предусмотрен определенный набор правовых механизмов для защиты чести и достоинства гражданина. "Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить эту инициативу, нужно изучить международный опыт", – сказал пресс-секретарь главы государства. Ранее журналист телеканала Fox News Билл О'Рейли в беседе с американским лидером Дональдом Трампом назвал Владимира Путина "убийцей". В Кремле заявили, что считают подобные слова в адрес главы российского государства "недопустимыми и оскорбительными", призвав журналиста принести извинения. Однако О'Рейли фактически отказался извиняться, заявив, что сделает это не раньше 2023 года. "С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности", – прокомментировал ситуацию Песков, отметив, что в Кремле вернутся к этому вопросу через шесть лет. "Поставим заметку в календаре на 23-й год", – сказал он.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»