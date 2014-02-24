Песков: Слова Клименко об интернете – частное мнение
26 января 2017, четверг, 20:00 – ИА СОЧИ-24
Песков: Слова Клименко об интернете – частное мнение
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Германа Клименко об ограничениях интернета в России. Он назвал слова советника президента "его частным мнением".Официальный представитель Кремля заявил, что высказывание советника президента России Германа Клименко об ограничениях интернета в нашей стране является его частным мнением. "В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения", – пояснил Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, можно ли расценивать заявление Клименко как официальную позицию российских властей.
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Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»