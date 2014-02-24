

"Песня" Дианы Шурыгиной сломала YouTube вчера, 21:15 В Сети набирает популярность ролик с "поющей" Дианой Шурыгиной, получившей известность после того, как была изнасилована на вечеринке студентом Сергеем Семеновым. "Певицу" из Шурыгиной сделал звезда YouTube Enjoikin, с легкой руки которого ранее "вокальные данные" проявляли Виталий Кличко, Наталья Поклонская и многие другие...»

Под лавиной в Бурятии погиб француз вчера, 18:14 Байкальский поисково-спасательный отряд оказал помощь пострадавшим в результате схода лавины в Бурятии..»

Круизный лайнер накрыл "девятый вал" вчера, 17:59 На YouTube набирает популярность видеозапись шторма с борта круизного лайнера Anthem of the Seas. Морские путешественники запечатлели "девятый вал"...»

В ресторане в центре Москвы случился пожар вчера, 16:15 В одном из ресторанов в центре Москвы днем 12 марта произошел пожар..»