Петербургским смертником оказался гражданин России

4 апреля 2017, вторник, 08:46 – СОЧИ-24



Петербургским смертником оказался гражданин России

По версии следствия, террорист-смертник, приведший в действие взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, имел российское гражданство. Предположительно, преступник был выходцем из Средней Азии.После теракта в метро Санкт-Петербурга в розыск были объявлены двое мужчин. Один из них позже явился в полицию и заявил о непричастности к трагедии, с ним работают следователи. По предварительным данным, преступник, который привел в действие взрывное устройство, имел российское гражданство."Смертником является, предположительно, уроженец Киргизии, имеющий гражданство Российской Федерации. Мужчина был близок к международным террористическим организациям", – цитирует собственный источник "Газета.ru".Предполагаемого злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения. Установлено, что гражданин по фамилии Джалялов жил в Северной столице и только февраль 2017 года провел на родине, сообщаетРЕН ТВ. По данным "Интерфакса", террористом является "23-летний уроженец Средней Азии".Преступники готовили два теракта. Устройство мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте, замаскированное под огнетушитель, обнаружили на станции "Площадь Восстания". К счастью, оно не сработало и было обезврежено. Мощность взорвавшейся бомбы составила около 300 граммов тротила.Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля в 14:30 мск на перегоне между "Сенной площадью" и"Технологическим институтом". По последним официальным данным, 11 человек погибли,51 госпитализирован.

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