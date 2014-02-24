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Пилот Ту-154 разбил самолет во власти иллюзий

24 марта 2017, пятница, 22:14 – ИА СОЧИ-24

Пилот Ту-154 разбил самолет во власти иллюзий
Пилот Ту-154 разбил самолет во власти иллюзий
Пилот самолета Ту-154 Минобороны, рухнувшего в прошлом году в акватории Черного моря, потерял ориентацию в пространстве и, по выражению специалистов, оказался во власти иллюзий. Он полагался не на навигационные приборы лайнера, а на собственные ощущения.
Специалисты реконструировали схему взлета Ту-154 по показаниям бортового самописца, сообщает газета "Коммерсантъ". Полученный результат показался экспертам необычным – выяснилось, что когда штурман предупредил пилотов о падении, они никак на это не отреагировали. Датчики лайнера не зафиксировали логичного в сложившейся ситуации движения штурвала "на себя".Более того, близкий к расследованию источник рассказал, что "до самого столкновения с водой реагировали на управляющие действия экипажа своевременно и штатно". Эмоциональное высказывание пилота о закрылках может свидетельствовать о некритичной задержке приказа убрать их, но не о технической неисправности.Авиационные эксперты предположили, что на поведении пилотов сильно сказалось то, что вылет производился в ночное время суток. "Через несколько секунд после отрыва от хорошо освещенной и размеченной полосы ты пересекаешь также подсвеченную береговую линию и сразу попадаешь как будто в черную дыру", – рассказал один из специалистов. В подобной ситуации пилот должен доверять исключительно показаниям датчиков, а не собственному вестибулярному аппарату.Тем не менее, бортовые системы Ту-154 зафиксировали, что командир на протяжении долгого времени вручную корректировал траекторию полета. Это свидетельствует о его потере ориентации. Многие специалисты критикуют бездействие второго пилота Александра Ровенского, но его поведение объясняется страхом отобрать штурвал у старшего по званию майора Волкова. Впрочем, ряд экспертов отрицает "иллюзорную" версию падения Ту-154. Полученную схему трагедии они объясняют неисправностью системы регистрации параметров.Добавим, что поведение организма пилота уже давно изучает такая наука, как авиапсихология. Тем не менее, эксперты до сих пор не смогли установить, почему капитан воздушного судна инстинктивно нарушает траекторию полета. Специалисты утверждают, что способствовать потере ориентации могут усталость, стресс и недомогание. По статистике, каждая десятая авиакатастрофе в мире происходит по вине иллюзий.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Пожар на военном складе под Харьковом тушили два дня

Под Харьковом сотрудники МЧС Украины завершили тушение пожара на военном складе боеприпасов..»

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На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании правительства одобрил убийство бойцов Росгвардии в Чечне. Отметим, что ответственность за происшествие взяло на себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России)...»

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На 45-м километре Калужского шоссе в Подмосковье произошло возгорание..»

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