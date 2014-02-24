Писатель Александр Гаррос умер после тяжелой болезни
6 апреля 2017, четверг, 19:29 – СОЧИ-24
В Израиле в возрасте 41 года скончался русский писатель Александр Гаррос. О произошедшем на своей странице в Facebook рассказала его жена Анна Старобинец. Известно, что Александр Гаррос на протяжении нескольких лет боролся с раком. За несколько часов до сообщения о смерти мужа, Анна Старобинец рассказывала, что ему стало хуже. "Саша не встает, не ест, ему трудно дышать, у него страшные отеки. Вывести его из этого состояния врачам не удается", – написала она на своей странице в Facebook.Она добавила, что врачи предложили два варианта развития событий – согласиться на крайне опасную в подобном состоянии химиотерапию или пытаться лишь купировать симптомы. "Эта химия может его очень быстро убить. Без химии он все равно умрет, чуть медленнее. Саша выбрал химию", – рассказала она.Александр Гаррос известен как писатель, журналист и сценарист. В соавторстве с Алексеем Евдокимовым он написал такие произведения, как "Фактор фуры", "Чучхе" и "Серая слизь". За книгу "[Голово]ломка" в 2003 году он был награжден премией "Национальный бестселлер".
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Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить..»
Сексапильная мексиканская телеведущая Янет Гарсиа пользуется бешеной популярностью в соцсетях. А все потому, что девушка обладает невероятно соблазнительными формами. В особенности, подписчиков привлекает необычная форма ее ягодиц...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить презентации томов "Православной энциклопедии" в регионах и за рубежом. Об этом политик сказал на очередном совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию энциклопедии...»