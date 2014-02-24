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Писатель Веллер оскандалился на телевидении
14 марта 2017, вторник, 21:15 – ИА СОЧИ-24
Жертвой вспылившего писателя стал ведущий
политического ток-шоу "Право голоса" Роман Бабаян. В разгар дискуссии гость
студии, философ и журналист Михаил Веллер бросил в голову ведущему стакан.
По словам свидетеля происшествия,
участвовавшего в съемках передачи, правозащитника Дмитрия Линтера, ничего не
предвещало столь бурной реакции Веллера. "Эксперты обсуждали Прибалтику,
наличие войск НАТО и исходящую от них угрозу. В дискуссии было
две стороны, диалог был довольно корректный", – цитирует Линтера "Ридус".
Во время разговора об отношении
прибалтийских государств к русским жителям, которых лишили гражданства и
украли право собственности, известный писатель устроил
скандал. Веллер не согласился с его позицией. "Не знаю даже, что
случилось с Веллером: он бросил в Бабаяна стакан, психанул
и ушел", – рассказал правозащитник.
Литнер
объяснил поведение писателя тем, что "он просто не смог принять
правду" и выстроенный в его голове "либеральный мир оказался разрушен".
Правозащитник посоветовал философу "не лезть
в политические игры, в которых он не разбирается".
Отметим, этот инцидент стал
не первой потасовкой на съемках ток-шоу "Право голоса" с Романом
Бабаяном. Посвященное ситуации на Украине ток-шоу ранее закончилась дракой участников.
Источник:
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