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Писатель Веллер оскандалился на телевидении

14 марта 2017, вторник, 21:15 – ИА СОЧИ-24

Писатель Веллер оскандалился на телевидении
Писатель Веллер оскандалился на телевидении
Скандальный инцидент произошел на съемках политического ток-шоу "Право голоса". Писатель Михаил Веллер в ходе обсуждения проблем русских в Прибалтике не совладал со своими эмоциями.
Жертвой вспылившего писателя стал ведущий
политического ток-шоу "Право голоса" Роман Бабаян. В разгар дискуссии гость
студии, философ и журналист Михаил Веллер бросил в голову ведущему стакан.
По словам свидетеля происшествия,
участвовавшего в съемках передачи, правозащитника Дмитрия Линтера, ничего не
предвещало столь бурной реакции Веллера. "Эксперты обсуждали Прибалтику,
наличие войск НАТО и исходящую от них угрозу. В дискуссии было
две стороны, диалог был довольно корректный", – цитирует Линтера "Ридус".
Во время разговора об отношении
прибалтийских государств к русским жителям, которых лишили гражданства и
украли право собственности, известный писатель устроил
скандал. Веллер не согласился с его позицией. "Не знаю даже, что
случилось с Веллером: он бросил в Бабаяна стакан, психанул
и ушел", – рассказал правозащитник.
Литнер
объяснил поведение писателя тем, что "он просто не смог принять
правду" и выстроенный в его голове "либеральный мир оказался разрушен".
Правозащитник посоветовал философу "не лезть
в политические игры, в которых он не разбирается".
Отметим, этот инцидент стал
не первой потасовкой на съемках ток-шоу "Право голоса" с Романом
Бабаяном. Посвященное ситуации на Украине ток-шоу ранее закончилась дракой участников.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:00
В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв

В Варшаве у въезда в подземную парковку неподалеку от здания министерства иностранных дел Польши взорвался автомобиль..»

вчера, 21:46
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Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет провести в Москве митинг против коррупции..»

вчера, 21:28
Налетчики в масках ограбили ювелирный на востоке Москвы

На востоке столицы двое неизвестных в масках ограбили на ювелирный магазин..»

вчера, 21:15
Назван преемник Чуркина

Постпред России при НАТО Александр Грушко может занять пост постоянного представителя страны при ООН..»

вчера, 21:15
Писатель Веллер оскандалился на телевидении

Скандальный инцидент произошел на съемках политического ток-шоу "Право голоса". Писатель Михаил Веллер в ходе обсуждения проблем русских в Прибалтике не совладал со своими эмоциями...»

вчера, 21:13
При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры

В Мытищинском районе Подмосковья столкнулись большегруз MAN и маршрутка..»

вчера, 20:59
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