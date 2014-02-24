Писатель Веллер оскандалился на телевидении

14 марта 2017, вторник, 21:15 – ИА СОЧИ-24



Писатель Веллер оскандалился на телевидении

Скандальный инцидент произошел на съемках политического ток-шоу "Право голоса". Писатель Михаил Веллер в ходе обсуждения проблем русских в Прибалтике не совладал со своими эмоциями.Жертвой вспылившего писателя стал ведущийполитического ток-шоу "Право голоса" Роман Бабаян. В разгар дискуссии гостьстудии, философ и журналист Михаил Веллер бросил в голову ведущему стакан.По словам свидетеля происшествия,участвовавшего в съемках передачи, правозащитника Дмитрия Линтера, ничего непредвещало столь бурной реакции Веллера. "Эксперты обсуждали Прибалтику,наличие войск НАТО и исходящую от них угрозу. В дискуссии былодве стороны, диалог был довольно корректный", – цитирует Линтера "Ридус".Во время разговора об отношенииприбалтийских государств к русским жителям, которых лишили гражданства иукрали право собственности, известный писатель устроилскандал. Веллер не согласился с его позицией. "Не знаю даже, чтослучилось с Веллером: он бросил в Бабаяна стакан, психанули ушел", – рассказал правозащитник.Литнеробъяснил поведение писателя тем, что "он просто не смог принятьправду" и выстроенный в его голове "либеральный мир оказался разрушен".Правозащитник посоветовал философу "не лезтьв политические игры, в которых он не разбирается".Отметим, этот инцидент сталне первой потасовкой на съемках ток-шоу "Право голоса" с РоманомБабаяном. Посвященное ситуации на Украине ток-шоу ранее закончилась дракой участников.

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