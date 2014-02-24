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Питерский смертник был работником суши-бара
4 апреля 2017, вторник, 11:31 – СОЧИ-24
На фото
изображен 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. По данным
правоохранительных органов, скорее всего, он – этнический узбек,
поскольку город Ош – место компактного проживания людей этой национальности в
Киргизии.
Подозреваемый еще
в 2015 году работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля
зрения коллег. Якобы один из них "слышал, что Акбаржон уехал в Корею", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Стало
известно, что Джалилов интересовался исламом, у него были религиозные знакомые.В свою очередь Государственный комитет национальной
безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердил личность террориста-смертника. Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов заявил,
что вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является
уроженец Киргизии, гражданин России Акбаржон
Джалилов 1995 года рождения, передает "Интерфакс".Также следователи изучают
возможную причастность к теракту и 22-летнего уроженца Казахстана Максима
Аришева. Его останки были обнаружены в тоннеле – там, где проезжал поезд в момент, когда террорист-смертник привел в действие взрывное
устройство, сообщает Life.ru.
Следователи
составили список вопросов, на которые нужно ответить судебным экспертам и
криминалистам. Вместе с тем с останков подозреваемого были взяты пробы, которые помогут узнать, употреблял ли мужчина наркотические или лекарственные препараты и алкоголь, а также определить взрывчатые вещества.Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.
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