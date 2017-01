Плачущий Байден стал поводом для шуток

Награждение вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы, когда он расплакался, стал мемом. Большинство ироничных замечаний и анекдотов связаны с воображаемым диалогом, который мог произойти между политиком и главой государства.Момент награждения вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамыпревратился в интернет-мем. Фото, на котором Барак Обама вешает медаль на шею прослезившегосявице-президента, стало поводом для многочисленных шуток.Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.Так, пользователей Twitter Авери Монсон предположил, что Джо Байденспросил у президента о том, что ждет их в дальнейшем, а тот ответил: "Мыкупим небольшой домик. У нас будет корова, куры". После чего Байденспросил Обаму, можно ли ему будетприсматривать за кроликами."tell me how it's gonna be, barack""we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens""i get to tend the rabbits?""sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd– Avery Monsen (@averymonsen) 13 января 2017 г.Следующий шутливый диалог разворачивается вокруг награды и вафельного рожка:"Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя! Джо: Это вафельный рожок? Обама: Это Президентская медаль свободы. Байден: (плачет) ".Obama: Joe, I got you something.Biden: Is it an ice cream cone?Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki– Joe Biden (@SavageJoeBiden) 14 января 2017 г.Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом.Еще один пользователь соцсети предположил, что одухотворенное лицо политика во время награждения связано с его мыслями. В этот момент он, наверное, думал: "Сила течет во мне, я един с силой". Так свою версиюподписал пользователь Twitter Колин Джонс:biden: i am one with the force, the force is with meobama: what?biden: nothing pic.twitter.com/xAlcWBPM4M– Colin Jones (@colinjones) 14 января 2017 г.Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам:"Байден: Я теперь один из Мстителей? Обама: Конечно, Джо", "Байден: в самый яркий день, в самую темную ночь никакое зло не… Обама: эта медаль не делает тебя Зеленым фонарем, Джо", "Байден: Только не Слизерин, только не Слизерин (отсылка к "Гарри Поттеру"). Обама: Джо, это не… Байден: Только не Слизерин! Обама: А знаешь…. Гриффиндор!".БаракОбама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого онназывает своим другом, 12 января. "Он не только был рядом со мной на протяжении этих лет, он целикомпосвятил свою жизнь служению этому государству. Это лучшийвице-президент, который когда-либо был в США", – сказал Обама и залподдержал его слова аплодисментами. Байден, судя по слезам, не ожидал таких проводов от президента, поэтому не смог сдержать эмоций.После этих слов Байден подошел к Обаме и похлопал его поплечу. Но на этом сюрпризы для вице-президента не закончились. Обаманаградил Байдена президентской Медалью Свободы, чем снова заставил егорасплакаться. На этот раз Байдену пришлось отвернуться от телекамер ивытереть слезы носовым платком. Все это время в зале звучалиаплодисменты.

