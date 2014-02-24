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Плачущий Байден стал поводом для шуток
15 января 2017, воскресенье, 11:29 – ИА СОЧИ-24
Момент награждения вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы
превратился в интернет-мем. Фото, на котором Барак Обама вешает медаль на шею прослезившегося
вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток.
Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.Так, пользователей Twitter Авери Монсон предположил, что Джо Байден
спросил у президента о том, что ждет их в дальнейшем, а тот ответил: "Мы
купим небольшой домик. У нас будет корова, куры". После чего Байден
спросил Обаму, можно ли ему будет
присматривать за кроликами.
"tell me how it's gonna be, barack"
"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"
"i get to tend the rabbits?"
"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd– Avery Monsen (@averymonsen) 13 января 2017 г.
Следующий шутливый диалог разворачивается вокруг награды и вафельного рожка:
"Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя! Джо: Это вафельный рожок? Обама: Это Президентская медаль свободы. Байден: (плачет) ".Obama: Joe, I got you something.
Biden: Is it an ice cream cone?
Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...
Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki– Joe Biden (@SavageJoeBiden) 14 января 2017 г.Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом.
Еще один пользователь соцсети предположил, что одухотворенное лицо политика во время награждения связано с его мыслями. В этот момент он, наверное, думал: "Сила течет во мне, я един с силой". Так свою версию
подписал пользователь Twitter Колин Джонс:biden: i am one with the force, the force is with me
obama: what?
biden: nothing pic.twitter.com/xAlcWBPM4M– Colin Jones (@colinjones) 14 января 2017 г.
Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам:
"Байден: Я теперь один из Мстителей? Обама: Конечно, Джо", "Байден: в самый яркий день, в самую темную ночь никакое зло не… Обама: эта медаль не делает тебя Зеленым фонарем, Джо", "Байден: Только не Слизерин, только не Слизерин (отсылка к "Гарри Поттеру"). Обама: Джо, это не… Байден: Только не Слизерин! Обама: А знаешь…. Гриффиндор!".Барак
Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он
называет своим другом, 12 января. "Он не только был рядом со мной на протяжении этих лет, он целиком
посвятил свою жизнь служению этому государству. Это лучший
вице-президент, который когда-либо был в США", – сказал Обама и зал
поддержал его слова аплодисментами. Байден, судя по слезам, не ожидал таких проводов от президента, поэтому не смог сдержать эмоций.
После этих слов Байден подошел к Обаме и похлопал его по
плечу. Но на этом сюрпризы для вице-президента не закончились. Обама
наградил Байдена президентской Медалью Свободы, чем снова заставил его
расплакаться. На этот раз Байдену пришлось отвернуться от телекамер и
вытереть слезы носовым платком. Все это время в зале звучали
аплодисменты.
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