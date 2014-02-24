Плохие приметы на похоронах

28 марта 2017, вторник, 22:00 – СОЧИ-24



Плохие приметы на похоронах

Много сотен лет существуют приметы, связанные с похоронами, и считается, что пренебрежение ими может грозить страшными последствиями. Dni.ru собрали самые распространенные поверья, связанные с этим сакральным ритуалом.Существует много моментов, которые необходимо учитыватьродственникам усопшего. Пожалуй, самая распространенная примета связана сзеркалами.Сразу же после смерти в доме умершего необходимо завесить всезеркальные поверхности непрозрачной тканью. Согласно поверью, это нужно, чтобыдуша покойного не провалилась в зеркальный мир вместо загробного и не утянулана тот свет кого-то из близких. На протяжении сорока суток зеркал не открывают,поскольку все это время дух находится в родных для него местах.Еще один известный обычай, соблюдаемый даже в атеистическиесоветские времена – это класть возле порога дома с покойником еловые ветки. Этонужно, чтобы родственники и друзья, которые пришли почтить память, не унеслисмерть в свое жилище.Есть поверье, что покойника нельзя оставлять одного, нетолько в доме, но даже в комнате. Желательно, чтобы рядом с гробом постояннокто-то находился. Ведь душе умершего нужна молитвенная поддержка, поэтому нужночитать возле гроба псалмы и молитвы.Предмет мебели, на котором стоял гроб, нужно перевернутьвверх ногами, когда его повезут на кладбище. Поставить его обратно можно толькопро прошествии суток. Якобы, если проигнорировать такую примету, умерший можетвернуться в виде духа, не найдя покоя на небесах и пугая живых.В гроб к покойнику нельзя класть фотографии, иначе изображенныена ней умрут. Однако, к фотографиям уже умерших это не относится.Существует еще множество народных поверий, связанных с обычаемпохорон. Примем, они могут различаться в разных культурах и у разныхнациональностей. Но есть и чисто практические советы, которые стоит соблюдатьна похоронах, руководствуясь гигиеной и заботой о своем здоровье.Так, специалистыпохоронного дела не советуют целовать мертвого, несмотря на то, что этодовольно древняя традиция. Дело в том, что от трупов живым передается несколькодесятков заболеваний. Ведь трупные жидкости такжесмертельно ядовиты.Например, приподготовке усопшего мужчины к церемонии похорон при бритье ему могли поранить кожу.Из нее выделилась жидкость, которая впоследствии может попасть припоцелуе в организм человека.Такженеобходимо знать, что мертвое тело выделяет газы, если не было процедурывскрытия. В этом случае в теле возникает давление, как в автомобильнойпокрышке. Из-за этого мертвые тела взрываются. Так что бросаться напокойника, придавливая его грузом своего тела крайне опасно.

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