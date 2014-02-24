По делу о теракте в Петербурге в розыск объявлены два человека
3 апреля 2017, понедельник, 20:13 – СОЧИ-24
После теракта в Санкт-Петербургском метрополитене в розыск были объявлены два человека. Преступники пытались устроить взрывы на разных станциях."По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них – который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй – оставивший бомбу на станции "Площадь Восстания", – сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. Напомним, что в подземке прогремел один взрыв – замаскированная под огнетушитель бомба на "Площадь Восстания" была обезврежена.
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